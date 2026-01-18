Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái ‘hàng hiếm’ Mercury Cougar 1968 xuống phố: Gần 60 năm tuổi vẫn chạy bốc, mảnh ghép mới trong bộ sưu tập 4.000 tỷ đồng

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện bên chiếc Mercury Cougar đời 1968 trên đường phố tiếp tục khiến cho cộng đồng mê xe trầm trồ. Mẫu xe cơ bắp Mỹ cổ điển này là một trong những cái tên mới gia nhập bộ sưu tập ô tô cá nhân của ông Vũ, với tổng giá trị được ước tính gần 4.000 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, chiếc Mercury Cougar 1968 được đưa về Việt Nam vào khoảng tháng 11/2025. Sau khoảng hai tháng, xe mới bắt đầu được chủ nhân sử dụng và xuất hiện trên phố. Việc ông Vũ trực tiếp điều khiển một mẫu xe Mỹ cổ điển đã hơn nửa thế kỷ tuổi đời được xem là điều hiếm thấy, bởi phần lớn những chiếc xe cùng thời thường chỉ được trưng bày hoặc sử dụng rất hạn chế.

Mercury Cougar 1968 xuất hiện trên phố khi được ông Đặng Lê Nguyên Vũ trực tiếp cầm lái. Ảnh: Liêm Nguyễn

Mercury Cougar là dòng xe do thương hiệu Mercury, trực thuộc tập đoàn Ford, phát triển và ra mắt lần đầu vào năm 1967. Mẫu xe này được định vị cao hơn Ford Mustang, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc coupe thể thao nhưng có thiết kế trau chuốt và cảm giác cao cấp hơn.

Trong giai đoạn 1967-2002, Cougar được sản xuất liên tục qua nhiều thế hệ, với các biến thể. Tổng cộng đã có 2.972.784 chiếc Mercury Cougar được xuất xưởng, đưa đây trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất của Mercury, chỉ đứng sau Grand Marquis.

Thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt kín và đèn pha tròn đặc trưng của Cougar thế hệ đầu. Ảnh: Liêm Nguyễn

Chiếc xe xuất hiện cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ thuộc thế hệ đầu tiên, sản xuất năm 1968, mang mã nội bộ T-7. Mẫu xe này sử dụng khung gầm liền khối, dẫn động cầu sau, chia sẻ nền tảng với Ford Mustang đời 1967. Tuy nhiên, Mercury Cougar được kéo dài chiều dài cơ sở thêm 3 inch, nhằm cải thiện không gian cabin và mang lại cảm giác vận hành ổn định hơn.

Về thiết kế, Mercury Cougar 1968 mang đậm phong cách xe cơ bắp Mỹ cuối thập niên 1960 nhưng vẫn có những chi tiết nhận diện riêng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kín, phía sau là cụm đèn pha tròn bố trí theo phương ngang, tạo nên diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu muscle car cùng thời. Trên cản trước, xe được trang bị hai đèn phụ, trong khi phía sau là cụm đèn hậu với các nan xếp ngang, một chi tiết đặc trưng của dòng Cougar thế hệ đầu. Chiếc xe của ông Vũ được sơn màu đen, đi kèm nội thất cùng tông màu, giữ nguyên tinh thần cổ điển của nguyên bản.

Nội thất xe đồng màu với ngoại thất và được giữ nguyên bản. Ảnh: Liêm Nguyễn

Mercury Cougar 1968 được trang bị các tùy chọn động cơ V8, đúng với đặc trưng của xe Mỹ giai đoạn này. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng V8 4,7L, cho công suất từ 200 đến 225 mã lực, tùy cấu hình bộ chế hòa khí. Ngoài ra còn có các cấu hình cao hơn như V8 “Marauder” 390 cu in (6,4L) với công suất 320 mã lực.

Trong năm 1968, để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải liên bang, Mercury bổ sung động cơ V8 302 cu in (4,9L) với công suất 210 – 230 mã lực, cùng các tùy chọn khác như Marauder 390P 280 mã lực, GT-E sử dụng động cơ V8 427 cu in (7,0L) công suất 390 mã lực và 428 Cobra Jet Ram Air 335 mã lực, được bổ sung vào giữa năm.

Chiếc Cougar 1968 góp mặt trong bộ sưu tập xe đa dạng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Liêm Nguyễn

Tại Việt Nam, Mercury Cougar 1968 là mẫu xe không phổ biến và chủ yếu xuất hiện trong bộ sưu tập của một số người chơi xe cổ. Việc chiếc xe này được ông Đặng Lê Nguyên Vũ trực tiếp cầm lái ra đường cho thấy giá trị của mẫu xe không chỉ nằm ở yếu tố sưu tầm hay trưng bày, mà còn ở khả năng vận hành và trải nghiệm. Sự góp mặt của Mercury Cougar 1968 tiếp tục phản ánh sự đa dạng trong bộ sưu tập xe của ông Vũ, trải dài từ những mẫu xe thể thao hiện đại cho đến các dòng xe cơ bắp Mỹ mang giá trị lịch sử.