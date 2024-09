“Ong chúa" Beyoncé nhúng tay thao túng khiến Justin Bieber trở thành nạn nhân bị Diddy lạm dụng tình dục?

Thời gian qua, góc khuất đằng sau hình ảnh hào nhoáng của Sean Diddy Combs đã bị phanh phui trước toàn dân thiên hạ, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vĩ đại trải dài suốt 3 thập kỷ. Tuy đã âm ỉ từ nhiều năm trước, giờ đây tội ác của “ông trùm" Hollywood mới thực sự bị “sờ gáy" bởi cơ quan chức năng. Điều này dấy lên nghi vấn về thế lực nào đã “một tay che trời" để Diddy có thể ung dung tự tại, thao túng cả làng giải trí.

Làng giải trí "rúng động" trước tội ác tình dục của Diddy

Sau khi bị bắt và điều tra, hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng dồn dập nhắm vào nam rapper tai tiếng, trong đó có những tội danh gây rùng mình như tấn công tình dục, hiếp dâm, tàng trữ chất cấm, buôn bán trẻ em và trẻ vị thành niên… Mỗi ngày, dân tình nín thở chờ đợi những diễn biến mới nhất về cuộc đại khủng hoảng showbiz khi cuộc ngã ngựa của Diddy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Vợ chồng Jay-Z - Beyoncé cũng bị lôi vào ồn ào vì mối quan hệ với Diddy

Đối chiếu với mạng lưới quan hệ toàn sao hạng A đang được chính quyền tích cực điều tra, dân tình ngay lập tức hướng sự chú ý tới cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí thế giới - Beyoncé và Jay-Z. Không ít netizen thắc mắc về động thái im lặng đến khó hiểu của cặp đôi bởi cả 2 có mối quan hệ vô cùng thân thiết với “ông bầu show" khét tiếng.

Cư dân mạng lan truyền tin đồn "Beyoncé thao túng Justin Bieber"

Với quan hệ nhiều năm thân thiết với Diddy, Beyoncé và Jay-Z không tránh khỏi các thuyết âm mưu bủa vây. Hình ảnh tại các bữa tiệc của Diddy bị lan truyền, dễ nhận ra sự xuất hiện xuyên suốt của Jay-Z, Beyoncé và Justin Bieber.

Vợ chồng Beyoncé tại tiệc trắng thường niên của Diddy

Justin Bieber cũng nhiều lần cùng ông trùm vui chơi

Những ngày qua, Justin Bieber - hoàng tử nhạc pop được Diddy nâng đỡ từ nhỏ bị kéo vào “bùng binh” rắc rối. Cư dân mạng suy đoán ra loạt khả năng Justin bị Diddy lạm dụng thời niên thiếu, kéo theo những khủng hoảng tâm lý hiện tại.

Tại Mỹ, Beyoncé vướng tin đồn là “người dắt mối", dụ dỗ nhiều nghệ sĩ trẻ đến với căn cứ địa của Diddy. Thậm chí, có người còn xâu chuỗi mối quan hệ giữa Beyoncé, Diddy và Justin Bieber, vẽ nên câu chuyện “ong chúa" nhúng tay thao túng đẩy hoàng tử nhạc pop vào bi kịch bị lạm dụng.

Tuy nhiên, suy đoán này đã trở nên quá đà. Năm 14 tuổi, Justin Bieber được Diddy nâng đỡ, đồng hành ở nhiều sự kiện âm nhạc. Justin Bieber bắt đầu gặp gỡ, hợp tác với Diddy qua sự giới thiệu của “biểu tượng RnB" Usher.

Usher thì lại quen biết với Diddy từ năm 13 tuổi, thậm chí còn sống chung nhà và là thầy trò thân thiết. Sự nghiệp của Usher lẫn Justin phất lên lại Hollywood có sự can thiệp không ít của Diddy. Người đưa Justin Bieber đến trước mặt Diddy là Usher - không phải Beyoncé.



Usher và Diddy có mối quan hệ thầy trò thân thiết

Những năm qua, vợ chồng Beyoncé và Justin Bieber duy trì quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Trong concert Renaissance của “Ong chúa", Justin cùng Hailey đến dự, chứng minh quan hệ qua nhiều năm không đổi. Do đó, những suy đoán về việc Beyoncé thao túng Justin hoàn toàn thiếu căn cứ.

“Bùng binh rắc rối" Diddy, Jay-Z và Beyoncé

Trở về những năm đầu của thập niên 90, khi Diddy mới chỉ là “tay mơ" đang lên, Jay-Z đã là tên tuổi hàng đầu trong giới hip-hop Bờ Đông (East Coast), đối đầu trực tiếp với những rapper máu mặt khác thời bấy giờ như Biggie (Notorious B.I.G.), Nas, 2Pac… Trong giai đoạn đường đua underground đang diễn ra cực kỳ sôi nổi, 2Pac bị ám sát bởi một kẻ bí ẩn và cho đến nay vẫn chưa từng được tìm thấy, kéo theo cái chết của Biggie.

Nas và Jay-Z

Tuy có phần may mắn hơn 2 người đồng nghiệp, Nas vẫn gặp phải vấn đề tâm lý sau khi bị Jay-Z tấn công liên tiếp bằng những bài rap diss cùng hàng loạt bài báo truyền thông nhấn chìm anh ở thời điểm đó. Và khi Nas rời khỏi cuộc chơi thì chỉ còn một mình Jay-Z xưng hùng xưng bá một cõi hip-hop. Mọi kỳ phùng địch thủ cản đường ông xã Beyoncé bằng một cách nào đó, “bay màu" khỏi bản đồ âm nhạc.

Jay-Z và Diddy

Giờ đây, bóc tách từ vụ bê bối của Diddy và tình bạn giữa cả 2 rapper, cư dân mạng phải đặt câu hỏi rằng: “Vận may của gã “môi tều" giới underground đến bao giờ mới kết thúc.” Liệu đó là chuỗi âm mưu đen tối để đạt tới vinh quang hay chỉ đơn thuần là may mắn trải sẵn trên con đường sự nghiệp của Jay-Z?

Có giả thuyết từ nhiều năm qua cho rằng, cặp vợ chồng Carters và Diddy là thành viên của một hội kín bao gồm nhiều nhân vật cấp cao, nhà tài phiệt, quý tộc và người nổi tiếng. Và giờ đây, “thuyết âm mưu" này càng thêm phần giá trị bởi cả 3 đều là những gã “tay to mặt lớn" không chỉ trong làng giải trí mà còn thâu tóm nhiều lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông, sản xuất,...

Beyoncé bị đồn đoán là nhân vật chứng kiến mọi chuyện nhưng không bao giờ lên tiếng

Ca khúc She Knows của j.cole từng ám chỉ về những vụ án mạng giới giải trí bị che lấp, trong đó có cả nạn nhân là vua nhạc pop Michael Jackson. Sau khi ồn ào của Diddy nóng trên các mặt báo, chi tiết này cũng bị khui trở lại. Beyoncé bị đồn đoán là nhân vật chứng kiến mọi chuyện - “she knows" nhưng không bao giờ lên tiếng.

Khi vụ án của Diddy bị công bố, ông xã của “ong chúa" đã xóa hết mọi dấu vết trên nền tảng Twitter. Netizen dự đoán khả năng cao chính quyền sẽ “sờ gáy" tới Beyoncé và Jay-Z. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Telephone 2 vĩnh viễn không được Lady Gaga “khai máy" là bởi Beyoncé?

Vào năm 2010, màn “bắt tay" giữa 2 Main Pop Girl - Lady Gaga và Beyoncé cùng bản hit Telephone đã khuynh đảo khắp BXH âm nhạc và truyền thông thế giới. Với thành công vượt ngoài mong đợi, người hâm mộ của 2 nữ ca sĩ luôn hy vọng vào một thương vụ hợp tác thế kỷ khác, với MV nối tiếp phần 1. Tuy nhiên, đã hơn 14 năm trôi qua nhưng Telephone 2 chưa bao giờ được ấn định sản xuất. Vì sao lại vậy?

Vào năm 2010, màn “bắt tay" giữa 2 Main Pop Girl - Lady Gaga và Beyoncé cùng bản hit Telephone đã khuynh đảo thế giới

Sau khi bức tranh làng giải trí ô uế bị phơi bày bởi đại án của Diddy, người dùng mạng khẳng định Lady Gaga đã sớm biết bản chất thật sự của nàng “ong chúa" và quyết định “xa mặt cách lòng" nữ ca sĩ sinh năm 1981. Giả thuyết này càng thêm phần chắc nịch bởi từ khi collab với nhau qua MV Telephone, người ta hiếm khi thấy khoảnh khắc tương tác nào của cả 2, dù chỉ là một sân khấu chung.

Dù từng hợp tác, nhưng Lady Gaga và Beyoncé khá lạnh nhạt

Đầu tháng 6 năm nay, một công ty luật tại New York đã “đá đít" Diddy ra khỏi danh sách khách hàng bởi ngôi sao sinh năm 1986 đã ra “tối hậu thư", đe doạ cô sẽ rời đi nếu họ vẫn tiếp tục hợp tác với “gã săn tình dục.” Tất nhiên, quý công ty đã lựa chọn Lady Gaga bởi cô là vị khách tiềm năng hơn và sẽ là một mất mát lớn nếu cả 2 ngừng cộng tác làm việc.

Động thái này nói lên phần nào Lady Gaga nhận thức rõ về những hành vi sai trái và lệch lạc của ông trùm hip-hop khét tiếng, và không chấp nhận hợp tác với “vòng tròn quyền lực" phức tạp này.

Động thái này nói lên phần nào Lady Gaga nhận thức rõ những gì đang xảy ra

Dù chỉ là những phản đoán sơ bộ và chưa được kiểm chứng đúng sai, những “thuyết âm mưu” đã mổ xẻ góc khuất đầy uẩn khúc và rối rắm của làng giải trí đầy phù hoa và danh vọng. Công tác điều tra “ông trùm” Hollywood Diddy và những cá nhân liên đới tới đường dây buôn bán tình dục này mới chỉ triển khai những công đoạn đầu tiên. “Đại hội vạch trần" với quy mô khủng này vẫn sẽ chứng kiến màn ngã ngũ của nhiều nhân vật tiếng tăm Hollywood khác.