Ông Chủ tịch ngông cuồng & những bữa tiệc điên đảo với rượu cùng gái đẹp

"AC Milan ư, đấy là một mối tình trong tim tôi. Nó thật đắt nhưng nhìn xem, người phụ nữ đẹp nhất bao giờ cũng tốn rất nhiều tiền".



"Khi tôi hỏi phụ nữ có muốn làm tình với tôi không, 30% trong số họ nói có, trong khi 70% còn lại nói: "Cái gì? lại nữa sao?"".

Nếu không đề cập tới sự nghiệp kinh doanh và chính trị của cựu Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi thì 2 phát ngôn trên có thể bao quát phần lớn cuộc đời người đàn ông năm nay đã 83 tuổi này.

Năm 1986, Silvio Berlusconi nói câu thứ nhất khi giải cứu một trong các đội bóng vĩ đại nhất lịch sử - AC Milan. Còn câu thứ 2 thể hiện sự phong lưu của Berlusconi với các mối tình mà có lẽ chính ông cũng không thể nhớ hết.

Silvio Berlusconi sở hữu AC Milan từ năm 1986 đến tận năm 2017, cũng đồng thời làm Chủ tịch để kiểm soát đội bóng này. Dưới triều đại của ông, CLB xứ Mỳ ống giành 8 chức vô địch Serie A, 5 chức vô địch C1/Champions League cùng vô số các danh hiệu lớn nhỏ khác.



Đứng ở trên đỉnh cao của kinh tế, chính trị hay thể thao, Silvio Berlusconi đã làm được rất nhiều điều đáng ghi nhận. Thế nhưng ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, ông lại dính hàng loạt tai tiếng, để từ đó, người ta mới biết được hàng loạt những mặt tối của người đàn ông này.

Giữa năm 2013, Berlusconi bị kết án 7 năm tù cùng cấm đảm nhiệm mọi chức vụ trong chính phủ bởi lạm dụng chức quyền khi làm Thủ tướng cũng như mua dâm gái làng chơi tuổi vị thành niên (Tuy nhiên, sau đó thẩm ph‌án ở Milan đã lật ngược bản á‌n và tuyên bố vụ việc chưa cấ‌u thàn‌h tộ‌i phạ‌m). Trước đó một vài năm, cụm từ Bunga Bunga cũng được biết tới rộng rãi khi cơ quan có thẩm quyền điều tra ông Berlusconi.

BUNGA BUNGA



Trong cuốn sách Being Berlusconi: The Rise and Fall from Cosa Nostra to Bunga Bunga xuất bản năm 2015, tác giả Michael Day có đoạn viết:

"Để thuyết phục người đẹp Ambra Battilana tham gia bữa tiệc của mình, ông chủ Milan đã hứa đôn cô lên thành người dẫn chương trình dự báo thời tiết. Một người đẹp khác có tên Chiara Danese cũng được hứa hẹn giao cho một công việc trong đài truyền hình nếu ngoan ngoãn trở thành khách trong bữa tiệc Bunga Bunga...".

Vậy Bunga Bunga là gì mà Silvio Berlusconi sẵn sàng tiêu hao tâm sức tới vậy để mời các người đẹp? Cuốn sách kể trên đã mô tả thêm rất nhiều điều người ta chưa biết về những bữa tiệc sex nổi tiếng của cựu Thủ tướng Italia, vốn đã được truyền thông đề cập rất nhiều từ vài năm trước. Những bữa tiệc này có quá nhiều tình tiết "hoang đường" mà người ta nghe mãi cũng vẫn phải kinh ngạc.

Theo ông Berlusconi, những bữa tiệc Bunga Bunga chỉ là các "buổi tiệc tối lịch sự".

Điều đầu tiên phải kể đến là những cô gái tham gia các bữa tiệc này đều không chỉ xinh đẹp, nóng bỏng mà còn rất nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm chung của họ là khi tham gia các bữa tiệc đều trong trang phục cực kì mong manh, thậm chí thoát y hoàn toàn. Nhưng đó vẫn chưa phải điểm cuối cùng.

Theo cuốn Being Berlusconi mô tả, đầu bữa tiệc, ông chủ Berlusconi sẽ bắt tất cả các người đẹp hát một bài ca ngợi mình bằng tiếng Pháp và Italia, sau đó, họ sẽ đồng thanh nói "Cảm ơn Chúa vì đã mang Silvio đến đây" rồi thoát y, tiếp theo để chủ nhà hôn lên vòng một từng mỹ nhân.

"Sau khi ấm chỗ, một vài cô gái bắ‌t đầu thả vòng một trước mặt Berlusconi. Họ sẽ liên tụ‌c đụng chạm vào những bộ phậ‌n nhạ‌y cả‌m trên c‌ơ th‌ể Berlusconi và cựu Thủ tướng Italia cũng nhiệt tình đáp lại. Sau đó, họ vẫn tiếp tụ‌c hát "Cảm ơn Chúa vì đã mang Silvio đến đây", và gọi ông ta là Papi" - Battilana, một cô gái từng tham gia Bunga Bunga kể với tác giả Michael Day.

"Sau đó ông ta đem đến một chiếc hộp, trong đấy có hình một người đàn ông nhỏ với dươ‌ng vậ‌t khổng lồ rồi yê‌u cầu các cô gái chuyền tay nhau hôn nó" - một cô gái khác cũng từng dự Bunga Bunga, Danese kể trong cuốn Being Berlusconi.

Người đẹp Barbara Guerra diện trang phục cảnh sát trong bữa tiệc Bunga Bunga.

Kế tiếp, Silvio sẽ dẫn khách đi thăm quan ngôi nhà của mình, với dàn người đẹp mặc nội y hoặc các bộ đồ hóa trang thành y tá, hộ sinh, cảnh sát, tu sĩ... đi trước. Vừa đi, Silvio sẽ vừa vỗ vòng ba các cô gái làm vui.

Ở phần tiếp theo của bữa tiệc, các cô gái sẽ phải uốn éo, làm đủ mọi tư thế gợi cảm để "rửa mắt" khách quan. Năm 2011, cơ quan an ninh Italia từng có được những bức ảnh về bữa tiệc do một vị khách tuồn ra. Trong đó, những cô gái ăn mặc gợi cảm, uốn éo, hôn nhau để tăng cảm hứng cho các vị khách.

Các cô gái ăn mặc gợi cảm, hôn nhau để tăng khích thích trong các bữa tiệc sex của Berlusconi.

Ambra Battilana và Chiara Danese đều đã bỏ về sớm trong lần dự tiệc Bunga Bunga ấy vì không chịu đựng nổi sự bệnh hoạn và mức độ "tự sướng" của ông chủ nhà Berlusconi. Cựu Chủ tịch AC Milan khi đó đã tỏ ra cực kì tức giận rồi đe dọa sẽ tước đi mọi thứ của 2 người đẹp.



Sau này, một người đẹp khác là cựu siêu mẫu Marysthell Polanco, vốn rất nhiều lần tham gia Bunga Bunga chia sẻ thêm: "Tiệc tổ chức tận 3 ngày mỗi tuần và tuần nào cũng thế. Mỗi khi có lịch dự tiệc, tôi đều phải ăn uống trước rồi mới tới, vì đồ ăn ở đó lèo tèo đến phát ngán, với vài món pasta, phô mai, pizza...".

Ngay cả rượu tại bữa tiệc hoang đường này cũng chỉ có đúng một loại là Amaro Nomino. Có vẻ ông chủ nhà Berlusconi chỉ quan tâm phần sex mà bỏ qua những phần còn lại. Không biết các khách quan thế nào, chứ nhiều cô gái mới lần đầu tham dự thì phải chịu cảnh đói bụng mà vẫn phải uốn éo gợi tình.

Người mẫu Marysthell Polanco khui ra nhiều mảng tồi tệ của Bunga Bunga.

Song theo Marysthell Polanco, việc đói bụng của cô và nhiều mỹ nhân khác chỉ là chuyện nhỏ nếu so với sự ấm ức của các vị khách. Bởi hóa ra, Berlusconi gọi những cô gái đến để riêng mình hưởng từ A tới Z, còn các vị khách chỉ được thỏa mãn phần nhìn dù trong lòng hừng hực lửa nóng.

Michelle Conceicao, một người đẹp cũng từng tham dự Bunga Bunga sau này đã ra tòa chống lại ông Berlusconi khi tỷ phú này bị kết tội quan hệ với gái vị thành niên. Khi đó, Michelle cho biết với mỗi cô gái chấp nhận quan hệ cùng chủ nhà ở cuối các bữa tiệc sex sẽ được nhận 2000 uero nếu "tàu nhanh" còn qua đêm là 5000 euro.

Tuy nhiên, ông Silvio từng đáp lại cáo buộc này khi cho rằng mình có sức chinh phục để không mất tiền vẫn có các cô gái qua đêm cùng: "không được chinh phục thì còn vui thú gì nữa!".

"Có gì b‌i kịch hơn cho các vị khách nam khi với món ngon duy nhất, họ chỉ được ngắm suông chứ không được phép độn‌g vào hiện vật?

Berlusconi có cả hàng dài gái đẹp chờ phục vụ cho đến 2, 3 giờ sáng và chưa đến nửa đêm là sẽ đuổi hết khách nam về. Ông ta ghe‌n kin‌h khủng và sẽ sôi má‌u lên nếu có vị khách nào độn‌g vào "hàng" của ông" - Polanco kể.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chẳng biết ông Berlusconi có rõ hay không, nhưng người đàn ông phóng túng này đã gặp đại nạn vì bị cho là có quan hệ (10 lần) với một cô gái làng chơi mới 17 tuổi ở tiệc Bunga Bunga (vào thời điểm tháng 4/2010, khi đó Berlusconi 73 tuổi).

Mối quan hệ "ông cháu" với mỹ nhân người Morocco Karima El Mahroug (mang biệt danh rất kêu là "Ruby kẻ cắp trái tim") đã khiến vị tỷ phú người Italia phải hầu tòa trong thời gian rất dài.

Karima El Mahroug

Mà cay đắng cho vị tỷ phú này khi ông bị ra tòa vì chính cái mồm của Karima El Mahroug. Chính cô gái này đã rao ra thông tin mình nhận được 10.000 USD cho mỗi lần tham dự tiệc Bunga Bunga (tổng cộng 6 lần).

Rất nhiều nhân chứng, trong đó có nhiều mỹ nhân từng tham dự Bunga Bunga ra tòa lấy lời khai. Năm 2013, Berlusconi bị kết án tù 7 năm vì vụ việc với Karima El Mahroug. Trong đó, ngoài chuyện bị cho là có quan hệ với cô nàng khi người đẹp còn ở tuổi vị thành niên, cựu Thủ tướng Italia còn bị cáo buộc lợi dụng chức quyền để giúp tình nhân trẻ thoát khỏi một cáo buộc ăn cắp.

Khi đó, ông Berlusconi đã gọi điện cho cảnh sát, nói dối rằng Ruby là cháu của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và cần thả cô ra để giữ quan hệ giữa 2 nước. Vì vụ này, ông bị cáo buộc thêm tội lạm dụng chức quyền. Nhưng đến năm 2015, Tòa án tối cao Italia đã đưa vụ án ra xét xử lại và tuyên bố trắng án cho ông Berlusconi.

GIA ĐÌNH PHỨC TẠP VÀ HÀNG LOẠT MỐI TÌNH ỒN ÀO

Bunga Bunga dù hoang đường như vậy nhưng cũng chỉ là một thú chơi thường xuyên của ông Berlusconi mà thôi. Vị tỷ phú này còn rất nhiều tình nhân "danh chính ngôn thuận" và không ít lần cưới vợ.

Bà Carla Elvira Dall’Oglio có cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm với ông Berlusconi.

Năm 1965, ông kết hôn với người vợ đầu tiên tên Carla Elvira Dall'Oglio, cặp đôi có 2 người con chung. Năm 1980, ông công khai ngoại tình với nữ diễn viên Veronica Lario rồi ly hôn người vợ đầu năm 1985 để cưới nữ tình nhân năm 1990. Vị tỷ phú người Italia có 3 con chung cùng vợ thứ 2.

Đến năm 2009, Veronica Lario cho biết muốn ly hôn với Berlusconi vì "không thể tiếp tục chung sống với một người đàn ông thích quan hệ với gái vị thành niên" và "có vấn đề tâm lý". Đến năm 2012, cựu Chủ tịch AC Milan bị tòa phát quyết phải chia cho người vợ thứ 2 tới 48 triệu USD.

Veronica Lario và ông Berlusconi.

Tới năm 2013, khi Silvio 77 tuổi, ông bị cho là đã kết hôn lần 3 với người đẹp Francesca Pascale, 28 tuổi. Tuy nhiên, thông tin này không được xác minh.

Francesca Pascale và ông Silvio Berlusconi.

Hai người vợ chính thức đều kết thúc mối quan hệ cùng ông Berlusconi theo cách rất tệ. Và với 5 người con, dù ông Berlusconi được cho là hết lòng nâng đỡ thì cũng có con gái Eleonora Bartolini (con thứ 2 với bà Lario) không chịu theo họ bố.

Nhiều vợ, số nhân tình của vị tỷ phú người Italia là không thể đếm hết. Có quá nhiều người người đẹp có các mối quan hệ công khai hay bí mật với cựu Chủ tịch AC Milan. Ví dụ năm 2011, người đẹp Katarina Knezevic (20 tuổi) tuyên bố: "Tôi là hôn thê của ông Berlusconi, sống ở Arcore. Chúng tôi chung sống với nhau sau vụ lùm xùm Noemi (5/2009) khiến ông ấy ly dị vợ".

Katarina Knezevic

Hay năm 2010, truyền thông Italia từng tố cáo ông Berlusconi dùng tới 1.8 triệu USD từ ngân sách nhà nước từ cơ quan truyền thông quốc gia RAI Cinema để hỗ trợ sự nghiệp một nữ diễn viên Bulgaria vô danh là Michelle Bonev.

Nữ diễn viên Michelle Bonev.

Gần nhất, ngày 5/3/2020, tờ The Sun đưa tin Berlusconi đã chia tay nàng Francesca Pascale (hiện 34 tuổi) sau 12 năm bên nhau để đến với tình mới là một chính trị gia 30 tuổi Marta Fascina.

Chính trị gia Marta Fascina.

Lắm scandal là vậy nhưng ông Berlusconi rất được lòng NHM CLB AC Milan. 31 năm gắn bó với CLB vĩ đại này, ông Berlusconi đã cùng mang về quá nhiều danh hiệu lớn. Trong khi đó, rất nhiều người dân Italia cũng hâm mộ vị cựu Thủ tướng của mình.

"Người Italia cần ai đó giống ông ấy và họ thấy ông ấy giống họ. Ai mà chả có tình nhân. Ai mà không trốn thuế. Ai mà chả làm gì đó bất hợp pháp" - một phóng viên Italia nói.

Trong khi đó, một luật sư của cựu Chủ tịch AC Milan ca ngợi thân chủ: "Sức mạnh của ông Berlusconi nằm ở sự hấp dẫn khi ở giữa đông đảo người dân. Ông được yêu thích vì ông vẫn là người đơn giản. Chẳng có gì lạ lùng, ông hoàn toàn ngây thơ và chân thật".

Berlusconi từng được tạp chi Fobes xếp hạng giàu thứ 118 thế giới vào năm 2011, nắm giữ gần 9 tỷ USD. Hiện tại số tài sản ông nắm giữ vẫn là một con số khổng lồ (được tính toán khoảng 8.7 tỷ USD vào năm 2018). Một chi tiết khá thú vị là vào năm 2018, cựu thư ký của ông, bà Anna C sau khi qua đời ở tuổi 88 đã để lại di chúc gần 4 triệu USD cho cựu Thủ tướng Italia như một lời cảm ơn vì những năm tháng làm việc cùng nhau.

Với khối tài sản khổng lồ như vậy, ông Berlusconi vẫn đang tiếp tục những tháng ngày rong chơi của mình. Mà thực ra, đã trải qua một đời với quá nhiều vinh quang, phóng túng, thị phi như thế, có lẽ Silvio Berlusconi cũng chẳng còn gì phải mơ mộng.