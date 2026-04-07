Ông chủ Lầu Năm Góc nói về việc binh sĩ Mỹ "đặt chân lên đất Iran"

Anh Thư |

Một quan chức Mỹ cho biết 3 binh sĩ đã bị thương trong chiến dịch giải cứu 2 phi công trên chiếc F-15E bị bắn rơi ở Iran.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6-4, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: "Các binh sĩ đặc nhiệm, phi công và đội hỗ trợ của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ gần như hoàn hảo dưới hỏa lực”.

Tuy nhiên, ông Hegseth không xác nhận liệu quân đội Mỹ đã đặt chân lên lãnh thổ Iran hay chưa.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói gì về việc binh lính "đặt chân lên đất Iran"?

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phát biểu về chiến dịch giải cứu sĩ quan Mỹ ở Iran - Ảnh: AP

Vấn đề lính đặc nhiệm Mỹ có đặt chân lên đất Iran hay không trở nên nhạy cảm trong bối cảnh ông Hegseth cũng như Tổng thống Doanald Trump cho biết họ không loại trừ khả năng đưa quân bộ binh vào cuộc xung đột.

Iran từng cảnh báo động thái này, nếu có, là một sự leo thang nguy hiểm.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với AP rằng các binh sĩ đặc nhiệm đến Iran là một phần của các lực lượng được cử đi để giải cứu phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí của máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi.

Liên quan đến chiến dịch này, một quan chức cho biết 3 binh sĩ Mỹ đã bị thương, bao gồm viên sĩ quan hệ thống vũ khí trên chiếc máy bay bị bắn rơi và 2 người thuộc lực lượng giải cứu.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho hay các trực thăng HH-60 Jolly Green II thực hiện nhiệm vụ giải cứu đã bị "tấn công bởi tất cả cá nhân có vũ khí hạng nhẹ ở Iran" và đã trúng nhiều phát đạn.

