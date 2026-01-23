Ngày 23-1, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tiến Trường (SN 1992, quê Khánh Hòa; cựu giám đốc Công ty CP King Home Land) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại thời điểm thực hiện hành vi lừa đảo vào năm 2018, Trường chỉ mới 26 tuổi.

Giăng bẫy "hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng"

Theo cáo buộc, Đặng Tiến Trường là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty CP King Home Land, có trụ sở tại quận Gò Vấp, TPHCM trước đây.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2019, Trường nhận ủy quyền sử dụng đất từ nhiều cá nhân có đất tại quận 9, quận 12, TP HCM và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với mục đích ban đầu là thực hiện các thủ tục pháp lý như tách thửa, phân lô.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng nghĩa vụ, Trường tự ý đặt tên cho các khu đất này là dự án King Home 1, King Home 2, King Home 4 và King City.

Dù không có sự cho phép của cơ quan chức năng, Trường vẫn chỉ đạo nhân viên quảng cáo rầm rộ, vẽ ra các sơ đồ phân lô nền với diện tích từ 52m² đến 116 m², hứa hẹn về một hệ thống hạ tầng hoàn thiện gồm đường nội bộ, điện chiếu sáng và cấp thoát nước hiện đại.

Bị cáo Đặng Tiến Trường tại toà



Với lời cam kết bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 6 đến 9 tháng, Trường đã khiến 22 khách hàng tin tưởng ký kết các "hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất". Khách hàng thường được yêu cầu thanh toán trước đến 95% giá trị nền đất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kết quả xác minh tại các cơ quan chức năng cho thấy, UBND quận 9, quận 12 và huyện Long Thành không hề nhận hồ sơ hay cấp phép cho bất kỳ dự án nào của Công ty King Home Land. Thậm chí, một số thửa đất thực tế đang được thế chấp tại ngân hàng hoặc là đất rừng sản xuất, không đủ điều kiện phân lô bán nền.

Tổng cộng, Trường đã nhận của các nạn nhân số tiền hơn 21 tỉ đồng. Khi đến hạn bàn giao đất nhưng không có sản phẩm, nhiều khách hàng đã kéo đến công ty đòi lại tiền. Để đối phó, Trường ký biên bản thanh lý và trả lại một phần nhỏ tiền (khoảng 2,3 tỉ đồng) cho 4 cá nhân nhằm kéo dài thời gian.

"Nướng" tiền vào giao dịch không biên nhận?

Trường khai một phần tiền chiếm đoạt được dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Phần khác, Trường khai đặt cọc mua nhà. Cụ thể, Trường khai chi 20 tỉ đồng để đặt cọc mua căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh (cũ) và thanh toán 15 tỉ đồng bằng tiền mặt nhưng không có biên nhận.

Khi giải quyết hồ sơ biến động đối với căn nhà này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thạnh đã phát hiện có dấu hiệu giả mạo giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, cơ quan này đã chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý.

Ngày 13-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc chuyển nhượng căn nhà này. Đến ngày 12-1-2022, Cơ quan Điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vì lý do chưa xác định được bị can.