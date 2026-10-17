HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông chủ Facebook khoe góc làm việc trên mạng xã hội của Elon Musk: Phát hiện chiếc bàn hơn 5.000 tỷ và 2 máy tính Apple hàng hiếm

Anh Khôi
|

Bức ảnh tưởng như chỉ để giới thiệu công nghệ mới của Mark Zuckerberg lại hé lộ một câu chuyện đổi đời khó tin, bắt nguồn từ quyết định cách đây hơn 20 năm.

Ngày 15/10, tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook và CEO Meta, bất ngờ đăng tải hình ảnh góc làm việc trên mạng xã hội X của Elon Musk.

- Ảnh 1.

Ảnh: tài khoản MXH X của Mark Zuckerberg

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý với màn hình lớn, hai máy tính Apple, kính thông minh, chai champagne cùng nhiều món đồ trang trí. Đặc biệt, mặt bàn phủ kín những nét vẽ graffiti đầy màu sắc, khác xa phong cách tối giản thường thấy trong các văn phòng công nghệ.

Đáng chú ý nhất về mặt công nghệ là hai chiếc Mac Studio trang bị chip M5 Ultra, dòng máy tính hiệu năng cao của Apple. Mỗi máy sử dụng tới 512GB bộ nhớ thống nhất, kết hợp thành hệ thống có tổng dung lượng 1TB.

Điều thú vị là phiên bản Mac Studio với bộ nhớ 512GB dự kiến đến cuối tháng 10/2026 mới được Apple mở bán rộng rãi. Trong khi đó, Zuckerberg đã sử dụng hai thiết bị này để vận hành Muse Spark Open, mô hình AI mới của Meta với 816 tỷ tham số.

Sự xuất hiện của những chiếc máy tính Apple cũng gây bất ngờ bởi Meta và Apple từng nhiều lần đối đầu về chính sách quảng cáo và quyền riêng tư. Lần này, Zuckerberg còn trực tiếp cảm ơn CEO Apple John Ternus vì đã hợp tác đưa mô hình AI mới lên máy Mac.

Tuy nhiên, câu chuyện đặc biệt nhất lại nằm ở chiếc bàn. Những nét vẽ graffiti trên mặt bàn là tác phẩm của David Choe, họa sĩ người Mỹ gốc Hàn có mối liên hệ đặc biệt với Facebook. Hình ảnh Zuckerberg ngồi bên chiếc bàn này từng được chính Choe đăng trên website cá nhân từ năm 2017. 

- Ảnh 2.

Chiếc bàn với những nét vẽ graffiti của họa sĩ David Choe, được đăng trên website cá nhân của ông từ năm 2017. Ảnh: David Choe.

Năm 2005, khi Facebook còn là một công ty khởi nghiệp, Choe được mời vẽ tranh tường tại văn phòng. Ông đứng trước hai lựa chọn: nhận 60.000 USD tiền công hoặc cổ phiếu Facebook.

Choe quyết định chọn cổ phiếu, dù thời điểm đó mạng xã hội này vẫn còn rất non trẻ. Đến năm 2012, khi Facebook chuẩn bị IPO, số cổ phần ông nhận được ước tính có giá trị khoảng 200 triệu USD, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Một quyết định nhận thù lao bằng cổ phiếu đã đưa họa sĩ graffiti trở thành triệu phú đô la.

Ngoài ra, Business Insider còn phát hiện trên màn hình Zuckerberg đang yêu cầu trợ lý AI tạo một thú cưng ảo theo phong cách Tamagotchi. Góc làm việc cũng xuất hiện những chiếc kính thông minh Meta, linh vật AI và một chai champagne được ước tính có giá khoảng 230 USD.

Tags

Mark Zuckerberg

meta

Elon Musk.

Apple

Mac Studio

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại