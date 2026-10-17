Ông chủ Facebook khoe góc làm việc trên mạng xã hội của Elon Musk: Phát hiện chiếc bàn hơn 5.000 tỷ và 2 máy tính Apple hàng hiếm

Bức ảnh tưởng như chỉ để giới thiệu công nghệ mới của Mark Zuckerberg lại hé lộ một câu chuyện đổi đời khó tin, bắt nguồn từ quyết định cách đây hơn 20 năm.

Ngày 15/10, tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook và CEO Meta, bất ngờ đăng tải hình ảnh góc làm việc trên mạng xã hội X của Elon Musk.

Ảnh: tài khoản MXH X của Mark Zuckerberg

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý với màn hình lớn, hai máy tính Apple, kính thông minh, chai champagne cùng nhiều món đồ trang trí. Đặc biệt, mặt bàn phủ kín những nét vẽ graffiti đầy màu sắc, khác xa phong cách tối giản thường thấy trong các văn phòng công nghệ.

Đáng chú ý nhất về mặt công nghệ là hai chiếc Mac Studio trang bị chip M5 Ultra, dòng máy tính hiệu năng cao của Apple. Mỗi máy sử dụng tới 512GB bộ nhớ thống nhất, kết hợp thành hệ thống có tổng dung lượng 1TB.

Điều thú vị là phiên bản Mac Studio với bộ nhớ 512GB dự kiến đến cuối tháng 10/2026 mới được Apple mở bán rộng rãi. Trong khi đó, Zuckerberg đã sử dụng hai thiết bị này để vận hành Muse Spark Open, mô hình AI mới của Meta với 816 tỷ tham số.

Sự xuất hiện của những chiếc máy tính Apple cũng gây bất ngờ bởi Meta và Apple từng nhiều lần đối đầu về chính sách quảng cáo và quyền riêng tư. Lần này, Zuckerberg còn trực tiếp cảm ơn CEO Apple John Ternus vì đã hợp tác đưa mô hình AI mới lên máy Mac.

Tuy nhiên, câu chuyện đặc biệt nhất lại nằm ở chiếc bàn. Những nét vẽ graffiti trên mặt bàn là tác phẩm của David Choe, họa sĩ người Mỹ gốc Hàn có mối liên hệ đặc biệt với Facebook. Hình ảnh Zuckerberg ngồi bên chiếc bàn này từng được chính Choe đăng trên website cá nhân từ năm 2017.

Chiếc bàn với những nét vẽ graffiti của họa sĩ David Choe, được đăng trên website cá nhân của ông từ năm 2017. Ảnh: David Choe.

Năm 2005, khi Facebook còn là một công ty khởi nghiệp, Choe được mời vẽ tranh tường tại văn phòng. Ông đứng trước hai lựa chọn: nhận 60.000 USD tiền công hoặc cổ phiếu Facebook.

Choe quyết định chọn cổ phiếu, dù thời điểm đó mạng xã hội này vẫn còn rất non trẻ. Đến năm 2012, khi Facebook chuẩn bị IPO, số cổ phần ông nhận được ước tính có giá trị khoảng 200 triệu USD, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Một quyết định nhận thù lao bằng cổ phiếu đã đưa họa sĩ graffiti trở thành triệu phú đô la.

Ngoài ra, Business Insider còn phát hiện trên màn hình Zuckerberg đang yêu cầu trợ lý AI tạo một thú cưng ảo theo phong cách Tamagotchi. Góc làm việc cũng xuất hiện những chiếc kính thông minh Meta, linh vật AI và một chai champagne được ước tính có giá khoảng 230 USD.