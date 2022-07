Ông chủ 4 cửa hàng thiết bị y tế thừa nhận có hành vi sàm sỡ các nữ nhân viên

Ngày 15/7, Trung tá Phan Minh Viên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sàm sỡ nhân viên của Đ.V.T (1982, quê Hải Dương). Cơ quan công an đồng thời đang thông báo ai là người bị hại của T liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu để mở rộng vụ việc, có căn cứ xử lý.

Trước đó, mạng xã hội Facebook liên tục có nhiều bài viết tố cáo T có hành vi sàm sỡ. Các bài viết cho biết T là chủ của chuỗi cửa hàng thiết bị y tế với 4 cơ sở trên đường Hải Phòng, Hùng Vương.

Đ.V.T tại cơ quan điều tra và một bài đăng tố cáo sự việc của một nạn nhân.

"Ngày 9/7, em làm việc tại cơ sở Hùng Vương, cửa hàng thiết bị y tế B.T. Ông chủ nhờ em lên tầng 4 có việc, nhưng có hành vi xấu với em. May mắn em đã chạy thoát được và ra về ngay sau đó. Bên đó có nhắn tin xin lỗi, nhưng em không chấp nhận được…

Ông ấy là chủ của 4 chi nhánh thiết bị y tế", một nữ sinh viên tố cáo trên mạng xã hội.

Theo tố cáo của các nạn nhân, T lợi dụng vị trí chủ cửa hàng để yêu cầu nhân viên là các sinh viên đi làm thêm lên phòng làm việc, đi lấy hàng chung nhưng chở đến quán karaoke… để có hành vi sàm sỡ.

"Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh, triệu tập đối tượng làm rõ nội dung thông tin vụ việc", Trung tá Phan Minh Viên, cho biết.

Công an quận Hải Châu cho hay tại cơ quan điều tra, T đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ các nạn nhân. Các nội dung tố cáo trên mạng xã hội là đúng sự thật.

