Ông bầu Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh thông báo khẩn

Sau nhiều lần bị cộng đồng mạng "ném đá" oan ức, mới đây, nghệ sĩ Thành Hội phải chính thức lên tiếng để mong gỡ bỏ hiểu lầm liên quan ca sĩ Hồng Phượng – cháu gái cố NSƯT Vũ Linh.

Theo đó, mới đây, ca sĩ Hồng Phượng công bố sẽ tổ chức mini show Ơn đời, ơn người vào tối 10/1/2026 tại sân khấu 139 Bắc Hải (Phường Hòa Hưng, TPHCM). Thông tin khiến anti fan của cô phản ứng trên mạng xã hội.

Trùng hợp, đây cũng là địa chỉ của Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh nên khiến anti fan của nữ ca sĩ nghi đơn vị này đứng ra tổ chức mini show cho ca sĩ Hồng Phượng.

Nghệ sĩ Thành Hội.

Trước nguy cơ gây tranh cãi, nghệ sĩ Thành Hội – ông bầu của sân Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh phải thông tin chính thức về vụ việc.

Nghệ sĩ Thành Hội xác nhận, ca sĩ Hồng Phượng có địa điểm tổ chức mini show Ơn đời, ơn người tại số 139 Bắc Hải nhưng Hoàng Thái Thanh không tham gia vào công tác tổ chức thuê mướn hoặc sắp xếp biểu diễn cho chương trình này.

Nghệ sĩ Thành Hội cũng cho biết, Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh từng bị cộng đồng mạng công kích 2 lần vì nghi đơn vị này đứng ra tổ chức show cho ca sĩ Hồng Phượng.

Cụ thể nghệ sĩ Thành Hội viết: "Vào tháng 9 năm 2023, có một bộ phận khán giả vô tình nhầm lẫn giữa Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh với sân khấu Thái Hoàng. Vì vậy, Hoàng Thái Thanh đã bị hiểu nhầm là đơn vị tổ chức biểu diễn cho chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Hồng Phượng.

Sau đó, chúng tôi hứng chịu hơn 2.000 lượt công kích vào Facebook, email, TikTok, Google và gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn thể diễn viên và nhân viên của Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

Nghệ sĩ Thành Hội, Ái Như và diễn viên sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

Vào tháng 1 năm 2024, Hoàng Thái Thanh một lần nữa bị công kích cũng vì lý do như trên gây tổn thất đến tình hình kinh doanh của sân khấu.

Nay, chúng tôi soạn thông cáo này để xin đính chính rõ những thông tin cần được xác thực. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh không có mâu thuẫn hoặc xung đột cá nhân lẫn nghệ thuật đối với nghệ sĩ Hồng Phượng và các cá nhân có liên quan đến vấn đề.

Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh trước đây và hiện nay đều không tham gia tổ chức biểu diễn cho nghệ sĩ Hồng Phượng".

Lý do nghệ sĩ Thành Hội buộc phải thông báo khẩn đến khán giả và công chúng là "để sự hiểu lầm này không lan xa gây thiệt hạt tinh thần cũng như tài chính cho Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh", nam nghệ sĩ nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Thành Hội và nghệ sĩ Ái Như là hai người đồng thành lập Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh từ năm 2010.

Nghệ sĩ Ái Như cũng chia sẻ lại thông báo khẩn của nghệ sĩ Thành Hội và viết: "Đây là những nỗi niềm của Hoàng Thái Than - không vì bất cứ một hiềm khích nào. Thương gửi đến các tri âm của chúng tôi và rất mong được thấu cảm".