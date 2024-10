One Piece chương 1130 chứa một tham chiếu đáng kinh ngạc liên quan đến vũ trụ Marvel

Manga One Piece đang diễn ra ở arc Elbaf và cuối cùng chúng ta cũng được gặp Hoàng tử Loki của Elbaf. Anh ta chỉ được nhắc đến trước đây là người muốn cưới Lola, con gái của Big Mom. Tuy nhiên, thiết kế nhân vật chính thức của vị hoàng tử xứ Elbaf không giống với hình bóng hé lộ trước đây của anh ta chút nào.

Một trong những điều hay nhất về Elbaf là nó lấy cảm hứng từ người Viking trong Thần thoại Bắc Âu, và Loki là tên của vị thần Thần lừa gạt. Trong nhiều năm qua, nhiều tác phẩm hư cấu đã lấy cảm hứng từ Thần thoại Bắc Âu để tạo ra dàn nhân vật ấn tượng, bao gồm cả Marvel.

Loki là một nhân vật nổi tiếng của Marvel, thậm chí còn có chương trình trên Disney Plus dành riêng cho anh. Trong phim, Loki là Biến thể L1130, phiên bản Loki bị Time Variance Authority (TVA, một tổ chức chuyên giữ dòng thời gian thiêng liêng nguyên vẹn) giam giữ sau khi anh trốn thoát khỏi Dòng thời gian thiêng liêng.

Có thể là do may mắn hoặc do Oda lên kế hoạch tỉ mỉ, nhân vật Loki trong One Piece cũng đã ra mắt ở hương 1130.

Một người hâm mộ One Piece nổi tiếng chia sẻ trên Twitter/X:

"Oda là một bậc thầy. Trong MCU, Loki là biến thể L1130, con số giống như chương mà anh ấy xuất hiện trong One Piece."

"Không ai có thể nói Oda không cố ý làm tất cả những điều đó. Anh ấy hoặc là người thiên tài nhất, hoặc chỉ là người may mắn nhất.", một người khác nói thêm.

"Một mặt, tôi không thể hiểu Oda cố tình làm vậy, nhưng mặt khác, điều này có vẻ quá cụ thể để có thể coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng vô cùng kinh ngạc", một người khác bày tỏ.