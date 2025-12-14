Ồn ào VĐV Việt Nam bật khóc vì sếp bộ môn thiếu tinh tế: Lãnh đạo đoàn vào cuộc, làm rõ vụ việc

Liên quan đến thông tin về việc tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên sau khi giành HCB SEA Games 33, nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, đã bật khóc sau khi một lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đến nói chuyện, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam đã ngay lập tức có ý kiến trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội.

"Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội hay đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33", thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam gửi tới truyền thông vào chiều nay (14/12).

Mỹ Tiên bật khóc khi trò chuyện với lãnh đạo bộ môn, dù trước đó tươi cười nhận huy chương.

Trươc đó vào tối 13/12, Võ Thị Mỹ Tiên không thể vượt qua được VĐV Kamonchanok Kwanmuang (Thái Lan), qua đó giành HCB 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

Sau khi rời bục nhận huy chương, Mỹ Tiên đã có cuộc nói chuyện với ông Đinh Việt Hùng - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam. Ông Hùng cũng là người vừa trao huy chương ở nội dung này cho cô.

Vị lãnh đạo bộ môn vừa nói vừa vừa giơ tay thị phạm động tác bơi, còn Mỹ Tiên bắt đầu bặm môi buồn bã rồi bật khóc. Nữ VĐV này nức nở đi thẳng vào phòng thay đồ, thay vì tiến tới khu vực truyền thông Việt Nam đang chờ sẵn để chụp ảnh cùng tấm HCB.

Mỹ Tiên ôm mặt khóc, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết ông Hùng khi động viên kình ngư Mỹ Tiên đã vô tình có lời nói khiến Mỹ Tiên tổn thương sau khi cô đã nỗ lực hết sức trên đường đua.

Việc làm của vị lãnh đạo bộ môn có thể không có ý xấu, nhưng lại diễn ra trong bối cảnh VĐV vừa thi đấu xong, khi câu chuyện trở nên tranh cãi. Bởi vậy, đoàn Thể thao Việt Nam đã nhanh chóng có sự nhắc nhở, nhấn mạnh các lãnh đạo bộ môn nên có sự chia sẻ, động viên các VĐV trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33.