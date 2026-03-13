Ồn ào chuyện ăn mặc của Hải Tú

Thời gian gần đây, Hải Tú bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, không phải vì một dự án nghệ thuật mới mà lại đến từ phong cách ăn mặc. Một số hình ảnh của “nàng thơ” khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, thậm chí xuất hiện không ít bình luận khá gay gắt về cách ăn mặc của cô.

Đỉnh điểm là ở phía dưới bài đăng mới nhất của Hải Tú vào ngày 11/3, một cuộc tranh luận liên quan đến chuyện ăn mặc của cô đã nổ ra.

Một số hình ảnh mới của Hải Tú

Nhiều ý kiến cho rằng phong cách thời trang của Hải Tú không ổn, khó hiểu và thiếu sự nhất quán. Trong đó, xuất hiện nhiều bình luận mang tính công kích, khó nghe và suy diễn câu chuyện cá nhân, hoàn toàn không liên quan đến nội dung bài đăng của Tú.

Ngược lại, cũng có người bênh vực lựa chọn trang phục của “nàng thơ”. Họ cho rằng ăn mặc thế nào là lựa chọn và sở thích cá nhân, vì vậy nếu không thích thì lướt qua, không nên tấn công người khác vô cớ.

Về phần mình, Hải Tú tiếp tục im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào trước những ý kiến trái chiều này.

Những tranh luận về gu ăn mặc hiện tại của “nàng thơ” cũng khiến nhiều người nhìn lại sự thay đổi trong phong cách của cô kể từ khi mới gia nhập công ty MTP Entertainment.

Thời điểm mới ra mắt, Hải Tú được xây dựng với hình ảnh khá rõ nét: sang chảnh, cá tính và sắc sảo. Trong các bộ ảnh hay lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng, cô thường gắn với những bộ trang phục tone đen, thanh lịch, đánh son đỏ đậm nên khá nổi bật.

Thời điểm cuối năm 2020, Hải Tú mới gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP

Theo thời gian, phong cách của mỹ nhân này bắt đầu có nhiều thay đổi. Cô thử nghiệm nhiều kiểu trang phục khác nhau, có lúc đơn giản và nhẹ nhàng hơn, có lúc lại chọn outfit cá tính hơn. Chính sự thay đổi này lại khiến một số khán giả cảm thấy khó nắm bắt phong cách tổng thể của Hải Tú.

Việc thay đổi phong cách thời trang theo từng giai đoạn là chuyện bình thường. Trong trường hợp của Hải Tú, sự thay đổi từ hình ảnh “nàng thơ” ban đầu sang phong cách đa dạng hơn cũng không có vấn đề gì. Bởi lẽ việc thử nghiệm nhiều kiểu trang phục khác nhau đôi khi cũng là cách để họ tìm ra bản sắc riêng. Song vì mỹ nhân này vốn xuất hiện khá ít trước truyền thông, chỉ đăng ảnh lên MXH nên mỗi lần lộ diện đều dễ thu hút sự chú ý.

Khoảng cuối năm 2021 - đầu năm 2022, cô nàng trở lại sau thời gian ở ẩn và theo hướng giản dị hơn

Về sau, Hải Tú cho thấy sự đa dạng trong phong cách, lúc này lúc kia nhưng lúc nào cũng gây chú ý

Hiện tại, dù vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi lần Hải Tú xuất hiện, cô vẫn nhanh chóng khiến cả cõi mạng rần rần, trở thành tâm điểm được netizen quan tâm. Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn sẽ sớm được thấy Hải Tú trở lại với nghệ thuật thay vì luôn bị nhắc tên vào những drama, ồn ào.

(Ảnh: FBNV)