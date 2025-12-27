Ồn ào ca khúc Việt gây sốt Trung Quốc: Ca sĩ lên tiếng, tác giả vào tận nơi "dằn mặt" và tuyên bố khởi kiện

Những ngày gần đây, làng nhạc Việt xôn xao trước vụ tranh chấp liên quan đến bản quyền ca khúc Say Một Đời Vì Em giữa ca sĩ Nguyên Vũ và ca sĩ HuongMyBông. Sự việc không còn dừng lại ở những đồn đoán hay tranh luận trên mạng xã hội mà đã trở nên nghiêm trọng khi cả hai bên đều có những động thái cứng rắn, công khai quan điểm trái ngược và khẳng định sẽ đưa sự việc ra giải quyết bằng con đường pháp lý. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi tác giả HuongMyBông thông báo đã ủy quyền cho luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ về các vấn đề liên quan đến việc khai thác và sử dụng ca khúc này.

Trước áp lực lớn từ dư luận và thông tin bị khởi kiện, tối ngày 26/12, ca sĩ Nguyên Vũ đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Nam ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ trước những cáo buộc cho rằng anh sử dụng ca khúc khi chưa có sự cho phép đầy đủ từ phía tác giả. Nguyên Vũ khẳng định quá trình hợp tác giữa anh và HuongMyBông diễn ra dựa trên tinh thần thiện chí, có sự trao đổi và thống nhất rõ ràng. Anh nhấn mạnh bản thân không hề có động cơ xâm phạm quyền tác giả và luôn làm việc minh bạch trong suốt quá trình thực hiện sản phẩm. Theo nam ca sĩ, những thông tin lan truyền khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng đã gây tổn hại nặng nề đến hình ảnh và danh dự của anh. Anh cũng cho biết sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan để làm rõ đúng sai, tránh việc tranh cãi kéo dài.

Ngay sau động thái của Nguyên Vũ, HuongMyBông đã có phản hồi trực tiếp ngay dưới bài đăng để làm rõ lập trường. Cô đề nghị phía nam ca sĩ cần thông tin đầy đủ, nguyên văn các nội dung liên quan, tránh cắt ghép hay diễn giải một chiều. HuongMyBông cho biết cô chỉ đồng ý bằng lời nói cho Nguyên Vũ thực hiện duy nhất một MV cover ca khúc. Ngoài phạm vi MV này, cô khẳng định chưa từng ký kết, không chuyển nhượng, không thỏa thuận độc quyền và không ủy quyền cho bất kỳ hình thức khai thác nào khác. Tuy nhiên, sau khi MV phát hành, nữ tác giả phát hiện ca khúc tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động biểu diễn, sự kiện và phát hành trên nhiều nền tảng khác nhau mà theo cô là không nằm trong phạm vi cho phép. HuongMyBông khẳng định đã từ chối mọi đề nghị ký kết hợp đồng độc quyền từ phía Nguyên Vũ và hiện đã ủy quyền toàn bộ cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) xử lý vụ việc.

Kể từ khi xuất hiện, ca khúc Say Một Đời Vì Em nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc phủ sóng khắp mạng xã hội và không gian giải trí dù không hề có buổi ra mắt chính thức hay chiến dịch truyền thông rầm rộ nào. Giai điệu tình cảm cùng ca từ dễ nhớ, đậm chất tự sự đã khiến khán giả nhanh chóng thuộc lòng đoạn điệp khúc viral: "Ta say không phải vì men mà vì em yêu quá nên quên…". Đáng chú ý, bên cạnh sự nổi tiếng,ca khúc cũng từng gây tranh cãi liên quan đến nguồn gốc sáng tác bài hát.

Cụ thể, ca khúc Say Một Đời Vì Em đã viral mạnh mẽ nhờ một bản audio sử dụng giọng hát AI được đăng tải trên kênh YouTube của Ken Quách vào tháng 8/2025. Bản phối bắt tai kết hợp với giọng hát AI lạ lẫm đã khiến video này thu về hơn 15 triệu lượt xem. Sức nóng của bài hát được minh chứng qua hàng loạt con số ấn tượng từ các phiên bản cover. Phiên bản do ca sĩ Nguyên Vũ thể hiện ra mắt đến nay đã vượt mốc 2,3 triệu lượt xem. Ca sĩ Phan Đinh Tùng cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng với bản cover gần cán mốc 1 triệu lượt xem.. Bên cạnh đó, hàng loạt tên tuổi như NSƯT Minh Thu, Hà Nhi và nhiều ca sĩ trẻ cũng liên tục cover, đưa Say Một Đời Vì Em phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chính sự thành công của bản audio với phần giọng hát và phần phối khi bằng AI do Ken Quách đăng tải này cùng với sơ suất không ghi rõ tên tác giả ban đầu đã khiến dư luận mặc định rằng bài hát do AI sáng tác. Sự hiểu lầm lan rộng đến mức HuongMyBông buộc phải lên tiếng đính chính để bảo vệ "đứa con tinh thần", đồng thời tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền để chứng minh tác phẩm do con người sáng tạo.

Hiện tại, việc tranh cãi về bản quyền ca khúc giữa HuongMyBông và Nguyễn Vũ vẫn vẫn chưa đi đến hồi kết (Ảnh: FBNV)

Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) mới đây đã chính thức cấp Giấy xác nhận quyền tác giả cho Hương My Bông. Ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả lên tiếng với truyền thông và nhấn mạnh rằng luật hiện hành không công nhận quyền tác giả đối với tác phẩm do AI tạo ra, vì vậy việc cấp giấy chứng nhận đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý đã xác minh và ghi nhận đây là sáng tạo của con người. Ken Quách cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về sự thiếu sót trong việc ghi danh tính tác giả, đồng thời khẳng định HuongMyBông là người sáng tác duy nhất cả nhạc và lời.

Hiện tại, việc tranh cãi về bản quyền ca khúc giữa HuongMyBông và Nguyễn Vũ vẫn vẫn chưa đi đến hồi kết. Cộng đồng mạng hiện vẫn đang theo sát sự việc, chờ đợi kết luận chính thức để làm sáng tỏ những tranh cãi này.