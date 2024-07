Olympia từng xuất hiện 1 thí sinh được coi là "Google sống", lập kỷ lục sau 16 năm của chương trình, vô địch cũng không ai ngạc nhiên

Đường Lên Đỉnh Olympia đã chứng kiến sự tham gia và trưởng thành của rất nhiều gương mặt tài giỏi trên cả nước. Tuy nhiên, để nhắc về một trong những thí sinh ấn tượng nhất thì nhiều người hẳn vẫn chưa quên "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh. Vì những thành tích quá ấn tượng mà Nhật Minh đạt được trước và trong chương trình nên khi nam sinh này lọt vào Chung kết năm Olympia 2017 rồi giành chức vô địch, quả thực không mấy ai... ngạc nhiên.

Thần đồng với hàng loạt thành tích ấn tượng, được mệnh danh là "cậu bé Google"

Phan Đăng Nhật Minh sinh năm 2000, trong một gia đình có cha là kỹ sư điện, mẹ là giáo viên tiểu học tại Quảng Trị. Nam sinh là cựu học sinh trường THPT Hải Lăng.

Từ nhỏ, Phan Đăng Nhật Minh đã nổi tiếng khắp vùng Quảng Trị bởi tư chất hơn người của mình. Chia sẻ về con trai, mẹ Nhật Minh tiết lộ ngay từ 4 tháng tuổi, Nhật Minh đã thích các chương trình dạy học trên truyền hình. 6 tháng tuổi, cậu đã nhận biết được một số đồ vật hoặc màu.

Nhật Minh thể hiện tư chất hơn người từ khi còn nhỏ

Vào năm 2014 khi Nhật Minh đang học lớp 8, nam sinh đã giành chiến thắng tại Chinh Phục - cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh THCS. Trong mọi phần thi, Nhật Minh đều khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi khối kiến thức khổng lồ mà mình sở hữu. Không chỉ giỏi toán với khả năng tính nhẩm "nhanh hơn máy", Nhật Minh còn am tường kiến thức ở những lĩnh vực khác như Sinh học, Văn học, Lịch sử...

Cũng từ đó, Phan Đăng Nhật Minh được công chúng biết đến nhiều hơn dưới những danh xưng như "cậu bé Google", "vua tốc độ", "thần đồng"… Liên quan đến việc này, nam sinh cho hay không muốn được gọi bằng những danh xưng đó bởi chúng khiến mình áp lực.

Nhật Minh trong cuộc thi Chinh Phục

Sau Chinh Phục, Nhật Minh giành thêm nhiều giải thưởng khác như giải khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh cấp THPT vào năm học 2014-2015. Đặc biệt nhất phải kể đến cột mốc nam sinh Quảng Trị đăng ký tham gia cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17.

Trong trận thi Tháng thứ 3 Quý 1, Phan Đăng Nhật Minh đã phá vỡ kỷ lục suốt 16 năm của chương trình khi giành được 460 điểm. Cũng trong năm đó, Phan Đăng Nhật Minh có màn thể hiện xuất sắc khi vượt qua 3 đối thủ nặng ký và bước lên vị trí cao nhất trong trận chung kết năm. Nhận ngôi vị Quán quân của cuộc đua tri thức này, "cậu bé Google" giành được suất học bổng trị giá 35.000 USD từ trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc.

Một năm sau Olympia, Nhật Minh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 và trở thành thủ khoa của tỉnh Quảng Trị năm đó. Điểm thi của anh chàng lần lượt là: Tiếng Anh 9,6; Hóa học 9, Toán 8,6; Vật lý 8,5; Sinh học 6,5 và Ngữ văn 6,25.

Nhật Minh giành chiến thắng Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17

Cuộc sống kín tiếng tại "đất khách quê người"

Sau khi đăng quang, Nhật Minh lên đường đi du học Úc. Nam sinh lựa chọn Úc vì ba lý do chính. Đầu tiên là do đã nhận được suất học bổng toàn phần từ Đại học Swinburne, học tập tại đây đồng thời giúp Nhật Minh có điều kiện trau dồi, cải thiện kiến thức cũng như kỹ năng để có thể trở thành một người tốt hơn. Lý do thứ hai là vì sự thanh bình cùng nền giáo dục phát triển mạnh tại xứ sở Kangaroo. Cuối cùng, Úc là một môi trường thích hợp để không chỉ mình mà các bạn yêu thích nhóm ngành STEM có thể cân nhắc, trong đó có Nhật Minh.

Về dự định của bản thân, 10X từng hào hứng kể sau khi hoàn thành bậc cử nhân Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne sẽ học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ. Kể từ khi đi du học, cuộc sống của "cậu bé Google" kín tiếng hơn trước, hiếm khi Nhật Minh đăng tải hay chia sẻ hình ảnh gì lên mạng xã hội.

Nhật Minh xuất hiện trên sóng VTV3 trong một chương trình vào năm 2022

Xuất hiện trên sóng VTV3 trong một chương trình vào năm 2022, Nhật Minh cho biết sau khi học xong sẽ không trở về nước: "Mình thấy rằng không nhất thiết phải về nước thì mới trực tiếp đóng góp được. Ngành học của mình ở Việt Nam rất khó kiếm việc và nghiên cứu nên mình muốn ưu tiên nơi nào phát triển hơn".

Chia sẻ của quán quân Olympia năm thứ 17 nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Song cũng không ít người cho rằng sống ở đâu cũng có thể cống hiến cho nước nhà.

Tổng hợp