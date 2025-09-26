OCD Ink Studio - Dấu ấn nghệ thuật trên hành trình khám phá Việt Nam

Khởi đầu từ một trải nghiệm du lịch

Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đầy ấn tượng. Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công bố ngày 6-8, trong 7 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt, con số cao kỷ lục, vượt năm 2019 - thời kỳ hoàng kim của du lịch Việt.

Sức hút ấy đến từ vẻ đẹp đa tầng của Việt Nam: cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, di sản văn hóa giàu bản sắc và vô vàn khoảnh khắc gợi nhớ mà mỗi hành trình để lại trong lòng du khách. Việt Nam không chỉ mang đến những chuyến đi, mà còn trao cho họ những ký ức đẹp, những câu chuyện muốn lưu giữ mãi.

Lựa chọn xăm hình mang dấu ấn Việt Nam dần trở thành một xu hướng của khách du lịch quốc tế. Với họ, đó không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là cách giữ lại một phần tình yêu, một lát cắt ký ức của quãng thời gian đặc biệt trên mảnh đất hình chữ S. OCD Ink Studio - một tiệm xăm nổi tiếng với du khách quốc tế tại Phố Cổ Hà Nội với hơn 70% khách hàng là khách nước ngoài - cũng chứng kiến rõ xu hướng đó.

Hàng nghìn hình xăm về văn hoá Việt được OCD Ink thực hiện đa phong cách

Không gian tinh tế giữa phố cổ - nơi hình xăm "kể chuyện" Việt

Nằm gọn trên tầng hai căn nhà cổ tại số 4 Hàng Ngang, OCD Ink Studio mở ra một không gian tinh tế giữa nhịp sống náo nhiệt của khu phố cổ. Du khách tìm đến nơi đây thường ấn tượng trước sự gọn gàng và cảm giác thanh lịch mà không gian và con người tại OCD Ink mang lại. Từng chi tiết nhỏ trong cách bài trí đều được chăm chút, từng cử chỉ khi tư vấn cho khách hàng đều gợi nhớ tinh thần người Hà Nội: chỉn chu mà vẫn gần gũi, mộc mạc mà vẫn sang trọng.

OCD Ink Studio đậm nét Phố Cổ Hà Nội

Khoảng 30% khách hàng chọn OCD Ink Studio để lưu giữ trải nghiệm du lịch bằng những tác phẩm gắn liền với hình ảnh Việt Nam. Có người tìm đến biểu tượng truyền thống như hoa sen, chim hạc, rồng; có người muốn khắc ghi danh thắng mình đã đi qua - Hà Giang, Hội An hay chính những góc nhỏ thân thuộc của Hà Nội.

Ngay cả những điều giản dị trong đời sống cũng trở thành nguồn cảm hứng: một ly cà phê phin, chiếc ghế nhựa trên vỉa hè hay cốc trà đá mát lạnh. Qua bàn tay sáng tạo của các nghệ sĩ, tất cả được biến thành hình xăm vừa tinh xảo, vừa chan chứa tinh thần Việt.

Không chỉ dừng ở dịch vụ, OCD Ink Studio còn ghi lại hành trình sáng tạo qua các video nghệ thuật, lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt ra cộng đồng. Với cách làm này, nhiều du khách sau khi về nước vẫn theo dõi và thường xuyên tương tác với tiệm xăm OCD Ink, như một cách để hiểu hơn về văn hoá Việt và giữ chặt sợi dây kết nối với con người Việt.

OCD Ink Studio - Giao thoa giữa nghệ thuật xăm hình và tình yêu văn hoá Việt

Niềm tin đến từ trải nghiệm thực tế

Sự chuyên nghiệp trong quy trình và kim chỉ nam đặt chất lượng hình xăm lên hàng đầu là lý do OCD Ink chiếm trọn lòng tin từ những khách hàng "khó tính". Từ việc phác thảo, tư vấn, lựa chọn dụng cụ đến khâu vệ sinh an toàn, tất cả đều tuân thủ chuẩn quốc tế. Các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm luôn dành thời gian trao đổi, chỉnh sửa từng chi tiết để đảm bảo hình xăm vừa cá nhân hóa, vừa đạt độ hoàn hảo cao nhất. Trên các trang mạng xã hội và website của OCD Ink đều công khai hình ảnh lành da hoàn thiện của các hình xăm mà tiệm đã thực hiện, cũng chính là bảo chứng cho chất lượng xăm hình tại OCD Ink.

Đến nay, OCD Ink đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách nước ngoài, và nhận về hàng nghìn đánh giá 5 sao trên Google Maps. "Được thực hiện hoàn hảo", "lành da trọn vẹn", "hoàn toàn chuyên nghiệp",... là những lời nhận xét chân thành của khách hàng tại OCD Ink Studio. Jad, một vị khách đến từ Syria, đã nhận xét rằng bạn bè của anh nghĩ hình xăm của anh là giả vì độ lành da quá hoàn hảo sau hơn 1 tháng trở về nước. Một khách Pháp khác, Lilie, không tiếc lời khen ngợi sự tinh tế trong từng đường kim mà các nghệ sĩ OCD Ink đã thực hiện. Và có những vị khách lớn tuổi, như @curstyphotography, cũng tìm đến studio để thực hiện dự án xăm mà mình ấp ủ từ lâu.

Vị khách 64 tuổi @curstyphotography yêu nghệ thuật

Sáng lập bởi Dino (Diệm Kim) ) là artist từng đạt giải nhất của hạng mục "BEST OF THE DAY BLACK & GREY tại cuộc thi Vietnam Tattoo Convention, OCD Ink Studio luôn theo đuổi sứ mệnh mang lại những hình xăm bền đẹp với thời gian cùng sự tỉ mỉ và nhiệt huyết.

Website: https://ocdinkstudio.com