OCB công bố kết quả chương trình khuyến mại "Chọn niềm tin – Trọn thịnh vượng"

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tưng bừng kỷ niệm 28 năm thành lập của ngân hàng. Cụ thể, với mỗi phát sinh giao dịch tại quầy gồm gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn hoặc đăng ký thành công gói tài khoản OCB Invest/Invest Pro/Speed Up/Dream, khách hàng sẽ được nhận ngay giấy xác nhận nhận quà và mã số dự thưởng tham gia chương trình quay số may mắn với 16 giải thưởng lần lượt là sổ tiết kiệm trị giá 280 triệu đồng, voucher Got It dành cho du lịch trị giá 30 triệu đồng và tiền mặt trị giá 2.8 triệu đồng… Đối với khách hàng mở mới sổ tiết kiệm online sẽ được mã số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình với các phần quà bao gồm: sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và voucher Got It du lịch trị giá 5 triệu đồng. Tổng giải thưởng lên đến hơn 700 triệu đồng.



Sau hơn 3 tháng triển khai, chương trình khuyến mại "Chọn Niềm tin – Trọn Thịnh vượng" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng triệu khách hàng với hơn 8.000 phần quà tặng ngay và hơn 10 triệu mã số dự thưởng cuối kỳ được phát hành.

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động mừng tuổi 28 của mình, OCB đã tung ra hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng đa dạng các dịch vụ, từ mở thẻ, vay tiêu dùng cho đến gửi tiết kiệm với tổng giá trị phần thưởng lên đến 4 tỷ đồng.

Trong buổi lễ quay số cuối kỳ, thông qua phần mềm tự động, công khai, minh bạch và khách quan, OCB đã tìm ra những khách hàng may mắn nhất nhận phần thưởng.

Chia sẻ về chuỗi chương trình ưu đãi lần này, đại diện lãnh đạo OCB cho biết, đây là một trong những hoạt động tri ân khách hàng thường niên của chúng tôi, nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng song song với việc đem đến những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng một cách tối ưu nhất.

Được biết, OCB sẽ liên hệ, tổ chức trao giải trực tiếp đến các khách hàng tại các chi nhánh, PGD trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất.