Ốc Thanh Vân cũng nói rõ về kế hoạch của 2 mẹ con khi sang Úc.

Cách đây khoảng 2 năm, Ốc Thanh Vân từng gây chú ý khi thông báo sang Úc để đồng hành cùng các con trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên quyết định trở về Việt Nam. Dù vậy, gia đình cô vẫn thường xuyên qua lại giữa hai nước để nghỉ hè, du lịch và kết hợp công việc.

Mới đây, Ốc Thanh Vân tiếp tục chia sẻ hình ảnh cùng con trai trở lại Úc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho hay: "Hello Sydney. Luôn có lí do để trở lại Úc mà, mới tạm biệt Sydney cách đây 20 ngày, hihi nay gặp lại rồi. Tháng trước Người Vợ Ma diễn tại Melbourne và Sydney".

Ốc Thanh Vân đưa con trai trở lại Úc trong vài ngày

Động thái này nhanh chóng khiến nhiều người tò mò về việc liệu Ốc Thanh Vân có đưa con trở lại Úc để du học hay gia đình chuẩn bị quay lại sinh sống tại đây hay không. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã nhanh chóng giải thích để tránh mọi người hiểu lầm. Theo đó, chuyến đi lần này chỉ kéo dài trong ít ngày và chủ yếu là khoảng thời gian hai mẹ con cùng nhau trải nghiệm. "Lần này Cacao đi với mẹ ít ngày, đừng lo em mệt vì chỉ cần ghé vào Dymocks (chỗ có truyện tranh manga) là em tỉnh liền", Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Như vậy, hiện tại cuộc sống của Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa cùng các con vẫn diễn ra tại Việt Nam. Việc nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện tại Úc chủ yếu liên quan đến công việc hoặc những chuyến đi chơi, nghỉ ngơi cùng các con, thay vì có kế hoạch đưa cả gia đình trở lại định cư như trước.

Công việc và cuộc sống của Ốc Thanh Vân vẫn diễn ra tại Việt Nam

Ốc Thanh Vân từng sống ở Úc thế nào?

Ốc Thanh Vân kết hôn với Trí Rùa vào năm 2008. Sau 18 năm chung sống, cặp đôi có 3 người con với tên thân mật là Coca, Cola và Cacao. Dù đều bận rộn với công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh, vợ chồng nữ diễn viên luôn dành nhiều thời gian để tự tay chăm sóc và đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành. Có thời gian, Ốc Thanh Vân tạm gác nhiều hoạt động tại Việt Nam để sang Úc đồng hành cùng các con du học. Thời điểm đó, vợ chồng cô từng lên tiếng phủ nhận thông tin định cư, cho biết việc sang nước ngoài chủ yếu để chăm sóc 3 con nhỏ khi các bé phải đi học xa nhà từ khá sớm.

Trong khoảng thời gian sống tại Úc, Ốc Thanh Vân liên tục di chuyển giữa hai quốc gia. Mỗi khi các con được nghỉ học, nữ diễn viên lại đưa các bé về Việt Nam để gia đình sum họp. Trong khi đó, Trí Rùa vẫn ở Việt Nam để điều hành công việc kinh doanh và chăm sóc bố mẹ. Nữ diễn viên từng chia sẻ ông xã thường xuyên bay sang Úc thăm vợ con rồi trở về nước tiếp tục công việc.

Vợ chồng Ốc Thanh Vân thỉnh thoảng vẫn quay về Úc để nghỉ hè, du lịch

Không chỉ phải thích nghi với cuộc sống xa quê, Ốc Thanh Vân còn tự mình đảm nhận nhiều công việc mà trước đây vốn có người hỗ trợ. Nữ diễn viên từng kể: "Từ nhà mình đến đây (địa chỉ của khách hàng - PV) là 50km, chạy xe mất 45 phút, mỗi ngày mình đều làm việc và tranh thủ đi gửi hàng cho khách như vậy. Cái gì mình thấy cực thì nó sẽ cực, thấy khó khăn thì nó sẽ khó khăn nhưng khi đã chấp nhận sự dịch chuyển này thì mình phải chấp nhận luôn sự thay đổi và thích nghi với nó."

Cô cũng từng so sánh sự khác biệt giữa cuộc sống ở Việt Nam và Úc: "Ở Việt Nam khi chuyển hàng cho khách quá dễ dàng, 12h đêm vẫn có shipper, hoặc có nhân viên hay tài xế của mình hỗ trợ. Nhưng ở đây Ốc tự làm hết thôi. Mình nghĩ thế này, ở vùng đất mới mình có thêm những người bạn mới, biết thêm nhiều khu vực mới và kỹ năng lái xe tốt hơn, đó không phải là trải nghiệm tốt hay sao".

Ốc Thanh Vân từng trải qua nhiều khó khăn khi sống ở Úc

Trong thời gian Ốc Thanh Vân ở Úc, cuộc sống hôn nhân của cô và Trí Rùa cũng nhiều lần trở thành chủ đề được quan tâm. Cặp đôi từng vướng nghi vấn rạn nứt khi sống xa nhau. Trước những đồn đoán này, nữ diễn viên từng lên tiếng: "Anh vẫn phải về lại Việt Nam để lo mọi việc ở nhà, đặc biệt mẹ tôi lớn tuổi rồi. Chúng tôi đang rất vui và mặn nồng".

Việc muốn được ở gần ông xã, cùng nhau vun đắp cuộc sống gia đình cũng là một trong những lý do khiến Ốc Thanh Vân quyết định trở về Việt Nam. Đến tháng 12/2024, nữ diễn viên đưa các con về nước để tiếp tục cuộc sống. Từ đây, cô dần bắt nhịp trở lại với các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Sau khi về Việt Nam, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa cũng thường xuyên đồng hành trong những dịp đặc biệt. Mỗi lần cùng nhau lộ diện, cả hai vẫn giữ tương tác tình cảm, vui vẻ.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc

Ảnh: FBNV