'Ðộc làn' thu phí ETC: Nguyên nhân gây tắc ở cao tốc Hà Nội - Ninh Bình

Bố trí làn ETC bất hợp lý

Từ Hà Nội đi Ninh Bình, tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, riêng tại trạm thu phí tại huyện Thường Tín (Hà Nội) có 18 làn thu phí, trong đó có 5 làn thu phí tự động không dừng - ETC. Hiện tại, mỗi ngày số lượng xe qua lại thực tế dao động từ 28.000 đến 32.000 lượt xe. Lưu lượng thuộc hàng cao nhất trên các tuyến giao thông khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, ở phía cuối của tuyến tại Cao Bồ (Nam Định), hiện chỉ có 1 làn thu phí không dừng cho mỗi chiều ra vào. Do số làn thu phí ETC bố trí quá ít và có tính chất “độc đạo”, dẫn đến những ngày qua, khi phương tiện tăng cao tại làn thu phí ETC đã xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong chiều thứ 6 cuối tuần vừa qua, ùn ứ đã xảy ra với chiều từ Hà Nội về Ninh Bình, còn chiều ngày 26 Tết, ùn tắc đã xảy ra với chiều từ Ninh Bình đi Hà Nội. Tình trạng này xảy ra khi các làn thu phí truyền thống không ùn tắc.

Xe xếp hàng dài chờ qua làn thu phí ETC tại trạm Cao Bồ, thuộc cao tốc Ninh Bình – Hà Nội

Điều này cũng xảy ra tương tự với các trạm thu phí Thường Tín, Vạn Điểm, Đại Xuyên, Vực Vòng, Liêm Tuyền… Ghi nhận ùn tắc tại làn thu phí ETC tại trạm Cao Bồ và những trạm trên trong mấy ngày qua chúng tôi thấy, do chỉ có một làn thu phí tự động duy nhất nên khi gặp xe lượng xe lớn di chuyển đến trạm đã phải dừng chờ, gây ùn ứ. Bên cạnh đó, khi phương tiện đi qua làn ETC xảy ra một số sự cố như thẻ không thể thanh toán, xe chưa dán thẻ thu phí không dừng đi vào dẫn đến làn ETC bị tê liệt.



Ngoài các nguyên nhân này, do vào ban đêm làn thu phí ETC tại các trạm không được chiếu sáng thường xuyên, dẫn đến phương tiện qua trạm rất khó phân biệt đâu là làn ETC đâu là làn thông thường. Nhiều vụ xung đột, va chạm giao thông tại đây đã xảy ra khi phương tiện đi nhầm vào các làn thu phí giữa hai loại hình rồi dừng xe đột ngột.



Đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7, Cục CSGT, Bộ Công an (đảm bảo trật tự giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình) cho biết, để đảm bảo giao thông, đặc biệt là chống các sự cố có thể làm tê liệt làn ETC, tại mỗi chiều thu phí nên lắp đặt ít nhất tối thiểu 2 làn. Tại trạm Cao Bồ, nơi mà lượng phương tiện giao thông lưu thông vào hàng lớn nhất cả nước, chỉ có 1 làn là thu phí tự động là chưa phù hợp.

Yêu cầu xả trạm nếu ùn tắc kéo dài

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, với lượng xe và tiêu chuẩn đường hiện có, theo quy định, trạm BOT Pháp Vân - Ninh Bình phải có ít nhất 2 làn thu phí ETC tại mỗi trạm để đảm bảo cho phương tiện qua lại.

Theo ông Thắng, việc lắp đặt hệ thống thu phí tự động trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình là do nhà đầu tư (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC) xin chủ trương và bố trí kinh phí triển khai, nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC chỉ chuyển giao công nghệ.

Đánh giá về việc VEC đã và đang triển khai hệ thống thu phí không dừng tại các trạm thu phí trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình, ông Thắng cho biết, doanh nghiệp chưa tuân thủ theo đúng yêu cầu, do vậy thời gian qua, Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu VEC phải lắp đặt, bố trí thêm làn ETC nữa tại đây. Tuy nhiên, đến nay, với lý do đang xin chủ trương để tìm nguồn vốn, nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện.

Tổng cục Ðường bộ đã yêu cầu VEC phải lắp đặt, bố trí thêm làn ETC nữa tại đây tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay, với lý do đang xin chủ trương để tìm nguồn vốn, nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện.



Để đảm bảo cho người dân đi lại tại trạm thu phí dịp Tết Tân Sửu, ông Thắng cho biết, Tổng Cục đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị, yêu cầu tăng cường lực lượng; đảm bảo an ninh, trật tự; phân làn, phân luồng và có giải pháp phù hợp đảm bảo trạm thu phí hoạt động liên tục, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí; trong trường hợp ùn tắc kéo dài từ 750 mét trở lên, doanh nghiệp phải mở trạm để phương tiện qua lại.

Các khu quản lý đường bộ và lực lượng thanh tra tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu phí, công tác sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ; đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí; Chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với các đơn vị thu phí, lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng khác tại địa phương, có biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn để những trạm thu phí hoạt động liên tục, giao thông an toàn và thông suốt.