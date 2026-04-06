Oatside Việt Nam xin lỗi vụ “đăng tuyển CMO, công bố Giám đốc điều hành 4 tuổi”, đã email cho các ứng viên

Khoảng 17h30 chiều 5/5 - tức khoảng sau 1 ngày nhận về nhiều chỉ trích liên quan đến vụ việc “đăng tuyển CMO hút 100 ứng viên, cuối cùng công bố Giám đốc điều hành chốt sữa ngon 4 tuổi”, phía Oatside Việt Nam có phản hồi chính thức trên fanpage Facebook 14K follower.

Đơn vị này cho biết ghi nhận những thảo luận xoay quanh sự việc tuyển CMO gần đây, đồng thời thừa nhận cách triển khai chiến dịch trên nền tảng LinkedIn chưa phù hợp, dẫn đến hiểu nhầm và gây không ít thất vọng cho một bộ phận người dùng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường việc làm nhạy cảm.

Oatside Việt Nam xin lỗi vụ “đăng tuyển CMO, công bố Giám đốc điều hành 4 tuổi”.

Phía thương hiệu cho biết đã gửi lời xin lỗi, chủ động liên hệ với các ứng viên để đảm bảo dữ liệu được bảo mật và xử lý theo đúng cam kết, đồng thời cho biết sẽ rà soát lại cách thực hiện các chiến dịch tương tự trong tương lai theo hướng minh bạch và thận trọng hơn.

Nguyên văn chia sẻ của Oatside Việt Nam:

"Chúng tôi đã ghi nhận những cuộc thảo luận liên quan đến hoạt động tuyển CMO gần đây.

OATSIDE hiểu rằng việc sử dụng định dạng tuyển dụng trên một nền tảng chuyên nghiệp như LinkedIn là không phù hợp, đã gây ra sự nhầm lẫn và không ít thất vọng, đặc biệt với những người đã tương tác với chiến dịch một cách thiện chí, trong bối cảnh nhạy cảm của việc tìm kiếm việc làm hiện nay. Ý thức được vấn đề này, chúng tôi muốn chia sẻ lời xin lỗi chính thức tới tất cả những cá nhân đã bị ảnh hưởng, hoặc cảm thấy khó chịu với những hoạt động này.

OATSIDE đã email trực tiếp trao đổi với các ứng viên để xác nhận rằng toàn bộ dữ liệu ứng tuyển đã, đang và luôn được xử lý bảo mật, đồng thời sẽ được xoá vĩnh viễn theo đúng những gì đã được cam kết.

Chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận các ý kiến này và với tinh thần cầu thị, và đang xem xét lại cách triển khai những chiến dịch tương tự trong tương lai, nhằm đảm bảo sự rõ ràng và cẩn trọng hơn.

Cảm ơn bạn đã góp ý và đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng, để chúng tôi không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động của mình."

Bài đăng hiện đang nhận về nhiều bình luận từ netizen.

Trong 24 giờ qua, câu chuyện tuyển dụng của Oatside trở thành chủ đề gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng cách triển khai của thương hiệu thiếu nhất quán, tạo cảm giác thiếu tôn trọng với những ứng viên đã nghiêm túc tham gia. Đặt câu hỏi về việc thông tin trong các CV mà khoảng 100 ứng viên gửi về sẽ đi đâu, dùng để làm gì? Nhiều người dùng thậm chí còn kêu gọi tẩy chay sản phẩm của nhãn hàng.

Theo đó, hôm 4/4, fanpage Oatside Việt Nam công bố kết quả tuyển dụng cho vị trí CMO tại thị trường Việt Nam. Người được chọn là Pamela Hải Đường - 4 tuổi.

Thông báo bổ nhiệm CMO của Oatside. Ảnh chụp màn hình.

JD tuyển dụng từ phía Oatside, và đã có hơn 100 ứng viên gửi về.

Thương hiệu sau đó giải thích CMO trong chiến dịch không phải Chief Marketing Officer (Giám đốc điều hành tiếp thị) như cách hiểu thông thường, mà là Chief Milk Officer - "Giám đốc điều hành chốt sữa ngon", mang ý nghĩa hài hước nhằm nhấn mạnh rằng trẻ em là người cảm nhận hương vị sữa tốt nhất.

Trong khi trước đó, vào ngày 30/3, thương hiệu này đăng tin tuyển dụng trên LinkedIn với đầy đủ mô tả công việc, yêu cầu và kêu gọi ứng viên nộp hồ sơ như một cơ hội nghề nghiệp thực thụ, thu hút hơn 100 người tham gia.

Hiện, vụ việc vẫn nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.