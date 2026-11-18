Tổng Giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất Nga (UAC) - ông Vadim Badekha cho rằng oanh tạc cơ Su-34 là tốt nhất trong phân khúc.

Các nhà thiết kế tại Tập đoàn UAC, đơn vị trực thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, đang nỗ lực cải tiến các đặc tính kỹ thuật của máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 dựa trên kết quả sử dụng trong chiến đấu. Thông tin này được đưa ra bởi bộ phận báo chí của Rostec.

"Các nhà máy sản xuất máy bay của Rostec, tham gia thực hiện hợp đồng quốc phòng cấp nhà nước đã liên tục cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo việc giao máy bay cho quân đội diễn ra suôn sẻ và đúng thời hạn.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, đã chứng minh được sức mạnh tấn công cao, tầm bay ấn tượng và độ tin cậy trong thực tế, chiếm vị trí chủ chốt trong dây chuyền sản xuất. Các nhà thiết kế của chúng tôi tiếp tục hoàn thiện những chiếc phi cơ này và nâng cao các đặc tính kỹ thuật của chúng", đại diện Rostec cho biết.

Tập đoàn nhà nước dẫn lời Giám đốc điều hành UAC - ông Vadim Badekha cho rằng oanh tạc cơ Su-34 là máy bay tốt nhất trong cùng loại.

UAV vừa bàn giao một lô Su-34 mới cho Không quân Nga.

Ông Badekha nói rõ: "Chúng tôi duy trì tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu cao, hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Bộ Quốc phòng Nga, và tiếp tục cải tiến các hệ thống hiện có, bao gồm cả việc dựa trên kinh nghiệm sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điều này cho phép chúng tôi làm cho máy bay chiến đấu của mình hiệu quả hơn nữa trong việc giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai".

Su-34 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không, cũng như cơ sở hạ tầng được bảo vệ bởi hệ thống phòng không và nằm ở khoảng cách đáng kể so với sân bay căn cứ. Chiến đấu cơ này cũng có thể được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát trên không.

Mới đây Tập đoàn UAC đã bàn giao một lô Su-34 mới cho Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, máy bay đã trải qua đầy đủ các bài thử nghiệm cần thiết và có thể bước vào hoạt động chiến đấu ngay lập tức.