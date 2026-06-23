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Oanh tạc cơ chiến lược Nga bay 16 giờ liên tục, thử nghiệm tiếp nhiên liệu giữa không trung

Bình Giang
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Các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-160 của Nga vừa thực hiện chuyến bay kéo dài 16 giờ trên biển Barents và biển Na Uy, trong đó có nội dung thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên không.

Một chiếc Tu-160 của Nga. (Ảnh: Wikipedia)

Theo bài đăng của Bộ Quốc phòng Nga trên Telegram, đây là chuyến bay thường lệ. Chuyến bay được các tiêm kích MiG-31 của Nga hộ tống và tại một số thời điểm còn có sự giám sát của các máy bay chiến đấu nước ngoài. Thông báo không nêu rõ các máy bay đó thuộc quốc gia nào.

Tu-160 mang biệt danh “Thiên nga trắng” và được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt biệt danh “Blackjack”. Đây là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng siêu thanh có khả năng mang vũ khí hạt nhân, do Liên Xô phát triển từ thập niên 1970.

Tu-160 là một trong những máy bay ném bom lớn nhất thế giới hiện còn hoạt động, dài khoảng 54 m, lớn hơn cả máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ. Máy bay được trang bị cánh cụp cánh xòe biến đổi góc quét và hiện do lực lượng Không quân Tầm xa thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga vận hành.

Các chuyến tuần tra trên biển Barents và biển Na Uy diễn ra khá thường xuyên trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát và căng thẳng giữa Nga với NATO gia tăng.

Mátxcơva khẳng định những chuyến bay này đều được tiến hành trong không phận quốc tế và tuân thủ các quy định của luật hàng không quốc tế.

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