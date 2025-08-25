Oan cho Trương Bá Chi

Được mệnh danh là nàng thơ cuối cùng của Hong Kong (Trung Quốc) nhưng Trương Bá Chi lại bị chê trách khá nhiều về đời tư lắm lùm xùm. Ngoài việc bị tố thích nói dối, nữ diễn viên Vua Hài Kịch còn dính phốt thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng đồng nghiệp vì chỉ mải mê vào việc riêng của mình. Đến đạo diễn đình đám Vương Tinh cũng từng đánh giá rằng: "Khi nhìn thấy Trương Bá Chi, tôi đã nghĩ rằng không ổn rồi. Cô ấy chẳng khác nào Mai Diễm Phương thứ 2 cả, có tài năng trời cho xuất chúng nhưng lại kiêu ngạo, chỉ thích làm theo ý mình. Kiểu này sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ gặp phải họa lớn".

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng nếu so sánh Trương Bá Chi với đàn chị Mai Diễm Phương thì oan quá là oan cho nàng "Tinh nữ lang". Bởi lẽ, dù tính cách gây nhiều tranh cãi nhưng Trương Bá Chi chưa bao giờ chọc phải chuyện lớn tày đình như nữ diva làng nhạc, thậm chí còn 2 lần dính "lệnh truy sát" từ giới xã hội đen, phải nhờ "bà lớn" Trần Lam – vợ của ông trùm Hướng Hoa Cường ra mặt với thoát nạn.

Trương Bá Chi được đánh giá là có tính cách giống với đàn chị Mai Diễm Phương - nữ diễn viên/ca sĩ tài năng của xứ Cảng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cái nết của nữ diva họ Mai "khét" hơn Trương Bá Chi rất nhiều.

Cách đây không lâu, bà Trần Lam đã gây xôn xao khi hé lộ những câu chuyện về nữ diva quá cố Mai Diễm Phương. Trong làng giải trí xứ Cảng thơm, Mai Diễm Phương không chỉ thành công rực rỡ trong mảng phim ảnh và âm nhạc mà cô còn là nữ hội trưởng đầu tiên của Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong, được nhiều người yêu mến với tính cách thẳng thắn, trượng nghĩa, chân thành với bạn bè.

Thế nhưng, theo trang 163, Mai Diễm Phương có một khuyết điểm siêu to khổng lồ là sự kiêu ngạo, hành xử thiếu chín chắn, dễ bị cảm xúc chi phối, khiến cô đắc tội những đối tượng đáng gờm.

Bà Trần Lam chia sẻ, có lần Mai Diễm Phương đã "ngà ngà" sau một buổi tụ họp bạn bè. Mặc dù mọi người đều khuyên nhủ cô nên sớm về nhà nghỉ ngơi nhưng người đẹp từ chối và mời bạn bè đồng nghiệp tới một nhà hàng Nhật Bản để "quẩy tăng 2". Tuy nhiên, họ đã vào nhầm phòng riêng mà "ông lớn" xã hội đen đặt trước.

Ban đầu, đối phương rất lịch sự, mời nhóm bạn của Mai Diễm Phương sang phòng khác nhưng nữ diễn viên Yên Chi Khâu kiên quyết không chịu và còn lời ra tiếng vào. Để tránh xung đột, đàn em của "ông lớn" đề nghị Mai Diễm Phương cạn một ly, coi như cho qua mọi chuyện. Ban đầu, nàng "Madonna châu Á" đã đồng ý nhưng sau đó, không biết là cố ý hay vô tình, cô ném ly rượu vào bàn ăn của đại ca xã hội đen, khiến mọi người đều choáng váng.

Bà Trần Lam kể lại việc Mai Diễm Phương gây sự với giới xã hội đen trong cơn say.

Vì tay anh chị kia có tôn chỉ "không đánh phụ nữ" nên Mai Diễm Phương vẫn bình an vô sự, chẳng qua những người bạn đi cùng cô đều bị cánh xã hội đen dạy cho một bài học. Ai ngờ, nữ diva thấy bạn bè bị đánh đã lập tức lao lên, cho "ông lớn" một cái tát như trời giáng khiến mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.

Nhóm bạn của Mai Diễm Phương đành phải cấp tốc cầu cứu bà Trần Lam mới có thể rời khỏi nhà hàng. Tuy nhiên, ngay sau đó, "ông lớn" đã treo giải thưởng 1 triệu HKD (3,4 tỷ đồng), ban lệnh truy sát Mai Diễm Phương.

Biết mình gặp họa lớn, Mai Diễm Phương tìm cách xin giúp đỡ khắp nơi, thậm chí phải tạm thời trốn sang Thái Lan để tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng may là mẹ chồng Quách Bích Đình từng có ơn huệ với "ông lớn" này nên mới có thể xoa dịu mọi chuyện. Bà đã sắp xếp một bữa tiệc riêng để Mai Diễm Phương xin lỗi và bắt tay giảng hòa.

Nhờ bà Trần Lam, Mai Diễm Phương mới có thể thoát nạn.

Điều đáng nói là chuyện này, Mai Diễm Phương chẳng hề rút kinh nghiệm hay biết cách cư xử mềm mỏng hơn với những đối tượng không dễ chọc. Năm 1992, nữ diễn viên lại vướng phải tranh chấp với một bang nhóm xã hội đen khét tiếng, bị giam cầm, "tác động vật lý", phải khóc lóc gọi điện cầu cứu bà Trần Lam giữa đêm khuya.

Hóa ra, Mai Diễm Phương và Hoàng Lãng Duy – tay anh chị khét tiếng một thời đã dụng độ tại một quán karaoke ở đường Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Khi biết nữ diva đang tụ hội với bạn bè ở đó, Hoàng Lãng Duy đã đến gặp mặt, mời rượu, muốn bắt tay với cô và tuyên bố sẵn sàng chi 1 triệu HKD (3,4 tỷ đồng) mời Mai Diễm Phương biểu diễn.

Tuy nhiên, trong lúc có hơi men trong người, Mai Diễm Phương đã chối phắt đi, khiến một gã đàn em nóng máu, tặng cô một cái "vuốt má" ngay và luôn. Trang 163 cho biết, khi ấy, băng nhóm của Hoàng Lãng Duy có người đã lên đạn, khiến bầu không khí căng như dây đàn.

Cũng may là bà Trần Lam đã có mặt kịp thời, dùng các mối quan hệ của mình để xoa dịu quan hệ, khiến Hoàng Lãng Duy chấp nhận làm lành. Có thể nói rằng, mẹ chồng Quách Bích Đình đã 2 lần cứu mạng Mai Diễm Phương.

Trong giai đoạn những năm 80 – 90, Hong Kong đang bị chi phối bởi các thế lực xã hội đen, khiến các ngôi sao showbiz đều rén không hề nhẹ, mỗi người đều "liệu cơm gắp mắm" để bảo toàn bản thân. Chắc chỉ có Mai Diễm Phương là nhiều lần gây chuyện thị phi, đắc tội với hết người này đến người khác.

Nếu không nhờ có bà Trần Lam, có lẽ nữ diva đình đám đã sớm "bay màu" vì tính cách kiêu ngạo của mình. Đây là lý do khiến netizen cho rằng, Trương Bá Chi dù nhiều tật xấu nhưng không đủ tuổi để so sánh với "thánh gây chuyện" Cbiz.

Nguồn: QQ