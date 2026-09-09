Ở Việt Nam có một nữ diễn viên U70, làn da căng mịn, body như mới U40: Hóa ra duy trì một loại đồ uống tự pha giúp hỗ trợ giảm cân, giữ dáng

Dù đã ở tuổi U70, Hồng Đào vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, làn da căng mịn và vóc dáng gọn gàng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ở tuổi U70, diễn viên Hồng Đào vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung, thần thái rạng rỡ. Tại sự kiện ra mắt phim, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo tươi tắn, tràn đầy sức sống, thậm chí được nhận xét không thua kém nhiều đàn em U40.

(Nguồn: @nhatkydusao, @meowentertainmentvn)

(Nguồn: @moviedi_, @sunseeshowbiz)

Không chỉ chăm chút cho nhan sắc, Hồng Đào còn có một thói quen khá thú vị liên quan đến món đồ uống quen thuộc của nhiều người: cà phê.

Nhiều người lo rằng uống cà phê thường xuyên có thể khiến cơ thể mất nước, làn da kém tươi hoặc ảnh hưởng đến vóc dáng, đặc biệt khi cà phê được pha cùng đường, sữa và các loại topping. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại có một cách thưởng thức cà phê rất riêng: cà phê nguyên chất pha cùng nước dừa tươi.

Cà phê hòa cùng nước dừa tươi: Thức uống hỗ trợ giảm cân của nữ diễn viên U70

Chia sẻ về cách pha đồ uống này, Hồng Đào cho biết: "Dừa là phải tươi, đừng để lâu quá, đổ dừa vào cốc, cho thêm viên đá nhỏ, sau đó mới đổ cafe loãng vào, sau đó cafe sẽ nổi lên, mà dừa tươi mới nổi chứ dừa lon là không nổi đâu".

Cách pha nghe khá đơn giản nhưng tạo nên một thức uống ngon ngọt, giúp tinh thần tỉnh táo cả ngày. Nước dừa tươi được rót vào ly, thêm đá rồi mới từ từ cho cà phê loãng lên trên. Khi đó, lớp cà phê có thể nổi thành một tầng riêng, tạo hiệu ứng đẹp mắt.

(Nguồn: @showbizzstation)

Đặc biệt, diễn viên Hồng Đào nhấn mạnh nước dừa phải là dừa tươi, thay vì sử dụng nước dừa đóng lon. Sự kết hợp này cũng tạo nên hương vị khá thú vị. Vị đắng nhẹ, thơm đặc trưng của cà phê hòa quyện với vị ngọt thanh và mát tự nhiên của nước dừa, giúp món uống vừa có tác dụng tỉnh táo vừa dễ thưởng thức.

Vì sao cà phê đen thường được lựa chọn khi muốn giảm câm giữ dáng?

Cà phê đen nguyên chất vốn có lượng calo rất thấp nếu không thêm đường, sữa hoặc kem. Thành phần được quan tâm nhất trong cà phê là caffeine, một chất kích thích hệ thần kinh trung ương có thể giúp tăng sự tỉnh táo và tập trung.

Cà phê đen phù hợp với người kiểm soát vóc dáng là lượng calo thấp. Một ly cà phê đen không đường gần như không đóng góp nhiều năng lượng cho khẩu phần hàng ngày.

Caffeine cũng có thể làm giảm cảm giác đói ở một số người trong thời gian ngắn. Vì vậy, nếu uống cà phê nguyên chất thay vì những thức uống cà phê nhiều đường, sữa đặc hay kem, tổng lượng calo nạp vào có thể thấp hơn đáng kể.

Nước dừa tươi mang lại gì cho làn da và vóc dáng?

Trong khi cà phê mang đến caffeine và sự tỉnh táo, nước dừa tươi lại bổ sung nước cùng một số chất điện giải, đặc biệt là kali. Đây là một lựa chọn giải khát tự nhiên, nhất là khi uống lạnh.

Nước dừa cũng chứa một số hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa, giảm mụn nhọt nhờ chứa cytokinin và vitamin C. Thành phần axit lauric trong nước dừa giúp kháng khuẩn, duy trì độ ẩm và cân bằng độ pH cho bề mặt da mịn màng.

Nếu pha cà phê đen loãng với nước dừa tươi mà không thêm đường, sữa đặc hoặc siro, thức uống này có thể phù hợp với chế độ ăn kiểm soát năng lượng, hỗ trợ giảm cân giữ dáng. Caffeine có thể giúp tỉnh táo, trong khi nước dừa cung cấp nước và một số chất điện giải.

Điểm quan trọng nhất vẫn nằm ở tổng lượng calo của cả ngày. Một ly cà phê dừa không thể bù lại chế độ ăn dư thừa năng lượng hoặc thiếu vận động.

Ở tuổi U70, việc Hồng Đào vẫn duy trì vẻ ngoài tươi tắn là sự kết hợp của nhiều yếu tố như chế độ sinh hoạt, ăn uống, vận động, chăm sóc bản thân và tinh thần. Còn ly cà phê loãng cùng nước dừa tươi có lẽ chỉ là một trong những thói quen nhỏ giúp nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống theo cách của mình.

(Nguồn: @showbizzstation)

Cận cảnh nhan sắc, vóc dáng của diễn viên Hồng Đào ở tuổi U70: