Ở Việt Nam, có một ngôi trường duy nhất sở hữu hồ nước mang tên Tuyệt Vọng

Ở Việt Nam có một ngôi trường mà chỉ cần nhắc tên thôi đã khiến nhiều người… tò mò, không phải vì thành tích học thuật quá “khủng” hay nằm giữa trung tâm sầm uất, mà bởi nơi đây sở hữu một hồ nước mang cái tên nghe đã thấy… chênh vênh.

Đó là hồ Tuyệt Vọng thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Hà Nội. Điều đặc biệt hơn nữa là hồ Tuyệt Vọng không đứng một mình, nó nằm trong “quần thể” 4 hồ nước nổi tiếng của trường với những cái tên gợi đủ mọi trạng thái cảm xúc của tuổi trẻ như Tình Yêu, Tình Bạn, Hy Vọng và Tuyệt Vọng. Chính điều này đã khiến Học viện Nông nghiệp Việt Nam được mệnh danh là một trong những trường đại học… hữu tình bậc nhất Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhìn từ lên cao. (Ảnh: Website nhà trường)

Hơn nửa thế kỷ của ngôi trường xanh giữa lòng Thủ đô

Thành lập năm 1956, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở đào tạo có bề dày lịch sử lâu đời. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Học viện không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ quan trọng cho cả nước.

Điều khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu đặt chân tới đây chính là khuôn viên rộng gần 200 ha, được bao phủ bởi hệ thống cây xanh, thảm cỏ và hồ nước trải dài. Giữa Hà Nội ngày càng đông đúc và chật chội, việc tồn tại một trường đại học có không gian thoáng đãng, trong lành như vậy được xem là “của hiếm”. Không ít sinh viên từng đùa rằng, học ở Học viện Nông nghiệp không chỉ để lấy kiến thức mà còn để… hít thở không khí trong lành.

Thành lập năm 1956, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở đào tạo có bề dày lịch sử lâu đời.(Ảnh: ITN)

Bên cạnh lợi thế về không gian, chất lượng đào tạo của Học viện cũng là điểm cộng lớn. Chương trình học tại đây liên tục được đổi mới theo hướng hội nhập quốc tế, nhiều ngành đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA. Nhiều cựu sinh viên của trường hiện giữ vai trò lãnh đạo tại các bộ ngành, địa phương cũng như các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Song song với đào tạo, Học viện đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học. Hệ thống gần 170 phòng học, hơn 50 phòng thí nghiệm, trong đó có nhiều phòng đạt chuẩn quốc tế, cùng các mô hình khoa học công nghệ, bệnh viện Thú y, bệnh viện Cây trồng và thư viện Lương Định Của đã tạo nên một hệ sinh thái học tập và nghiên cứu hiếm có. Đặc biệt, dự án tăng cường năng lực khoa học công nghệ với nguồn vốn hơn 54 triệu đô la Mỹ do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã hoàn thành vào năm 2023, góp phần nâng tầm Học viện cả về đào tạo lẫn nghiên cứu.

Quảng trường sinh viên - niềm tự hào của sinh viên nhà trường.

4 hồ nước và câu chuyện về hồ Tuyệt Vọng độc nhất vô nhị

Nếu lịch sử và cơ sở vật chất là phần “xương sống” thì hệ thống hồ nước chính là phần “hồn” tạo nên nét riêng cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ít ai biết rằng trong khuôn viên trường có tới 4 hồ nước lớn, mỗi hồ lại mang một cái tên rất đặc biệt, nghe qua đã thấy như một cuốn nhật ký cảm xúc của đời sinh viên.

Hồ Tình Yêu nằm trước giảng đường Nguyễn Đăng từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ sinh viên. Theo những câu chuyện được truyền miệng, ngày xưa hồ có rất nhiều cá, sinh viên thường dừng lại ngắm nhìn mỗi khi tan học. Các bạn nữ thích ra xem cá, còn các bạn nam thì nhân cơ hội đó làm quen, trò chuyện. Từ những cuộc gặp gỡ giản dị ấy, không ít mối quan hệ bắt đầu, khiến hồ dần được gọi bằng cái tên Tình Yêu.

Cách đó không xa là hồ Tình Bạn nằm trước giảng đường A. Trái với không khí lãng mạn của hồ Tình Yêu, nơi đây được xem là điểm dừng chân của những sinh viên còn độc thân. Nhiều người ngồi ghế đá, nhìn sang hồ Tình Yêu rồi than thở cho vui. Nhưng cũng chính từ những lần ngồi cạnh nhau ấy, nhiều tình bạn được hình thành, gắn bó suốt quãng đời sinh viên, để rồi cái tên Tình Bạn ra đời một cách rất tự nhiên.

Hồ Hy Vọng nằm trước giảng đường B lại mang màu sắc tâm linh và niềm tin. Sinh viên truyền tai nhau rằng hồ khá linh thiêng. Những ai có mong muốn điều gì thường chuẩn bị tâm thế thành tâm, mang theo một viên sỏi nhỏ hoặc viên bi, khấn nguyện rồi thả xuống hồ. Có người còn viết tâm thư, gấp thành thuyền giấy thả trôi. Dù không ai dám khẳng định điều ước có thành hiện thực hay không, nhưng hồ Hy Vọng vẫn là nơi gửi gắm niềm tin và khát khao của rất nhiều bạn trẻ.

Và cuối cùng là hồ Tuyệt Vọng, cái tên khiến không ít người phải giật mình khi nghe lần đầu. Hồ nằm trước giảng đường C, từng được kể là rất đẹp. Tuy nhiên, theo lời truyền miệng, trong một lần nạo vét, vật trấn hồ vô tình bị lấy đi, từ đó không khí quanh hồ trở nên nặng nề hơn. Nhiều người tin rằng, những ai đang gặp chuyện buồn hoặc áp lực trong cuộc sống nếu đi qua đây dễ mang thêm tâm trạng tiêu cực. Chính vì vậy, cái tên Tuyệt Vọng xuất hiện và được nhắc tới cho đến tận bây giờ.

4 hồ nước tạo nên thương hiệu của nhà trường. (Ảnh: ITN)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nổi bật không chỉ bởi khuôn viên xanh mát hay chất lượng đào tạo, mà còn bởi những câu chuyện rất đời, rất sinh viên.

Tất nhiên, tất cả những câu chuyện xoay quanh 4 hồ nước đều mang tính truyền miệng, chưa có thông tin xác thực. Thế nhưng, chính sự nửa hư nửa thực ấy lại khiến Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở nên đặc biệt trong mắt sinh viên và cộng đồng mạng. Bốn hồ nước với bốn cái tên như bốn lát cắt cảm xúc của tuổi trẻ, có yêu thương, có tình bạn, có hy vọng và cả những lúc chênh vênh tưởng chừng tuyệt vọng.

Giữa rất nhiều trường đại học trên cả nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nổi bật không chỉ bởi khuôn viên xanh mát hay chất lượng đào tạo, mà còn bởi những câu chuyện rất đời, rất sinh viên. Có lẽ cũng vì thế mà hồ Tuyệt Vọng, dù mang cái tên nghe khá nặng nề, lại trở thành chi tiết khiến người ta nhớ mãi khi nhắc đến ngôi trường này.