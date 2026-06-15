Ở tuổi U80, nhạc sĩ Đức Huy trẻ trung hát nhạc “lụy tình” cùng Bùi Công Nam

Phần trình diễn liên khúc Màu mắt nhung - Có ai thương em như anh của nhạc sĩ Đức Huy và Bùi Công Nam nhận được nhiều tràng pháo tay tại đêm nhạc Phòng khách 3 thế hệ.

Tối 14/6, live concert đầu tiên của chuỗi chương trình Phòng khách 3 thế hệ đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc và MC.

Tổng đạo diễn Dương Cầm bên các nghệ sĩ.

Lấy ý tưởng về một phòng khách gia đình, sân khấu được thiết kế như không gian sum họp ấm cúng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Dương Cầm không chỉ dẫn dắt chương trình mà còn mang đến những bản phối mới, tạo nên các cuộc đối thoại âm nhạc giữa những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Mở màn đêm diễn, nhạc sĩ Đức Huy xuất hiện với liên khúc Đường xa ướt mưa - Người tình trăm năm cùng ca khúc Trái tim ngục tù. Ở tuổi U80, ông vẫn giữ được phong thái trẻ trung và giọng hát giàu cảm xúc. Dương Cầm cho biết anh lựa chọn những ca khúc này để mở đầu chương trình bởi tình yêu dành cho âm nhạc Đức Huy từ khi còn trẻ, đồng thời mong muốn những sáng tác của ông tiếp tục được tiếp cận với khán giả trẻ thông qua các bản phối mới.

Nhạc sĩ Đức Huy.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tại đêm nhạc.

Tiếp nối câu chuyện âm nhạc là sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương. Nữ ca sĩ mang đến Đừng xa em đêm nay với chất giọng đầy nội lực. Phần trình diễn nhận được sự hưởng ứng của khán giả và cả những lời khen từ chính tác giả.

Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ ông có cảm giác như đang nghe lại một ca khúc quen thuộc với cảm xúc hoàn toàn mới. Trong khi đó, Hồ Quỳnh Hương bày tỏ: "Một ca khúc có thể được nhiều thế hệ yêu thích khiến trái tim người ta rung động mỗi khi vang lên thì có lẽ bài hát ấy chưa bao giờ cũ".

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục đưa khán giả trở về những dấu ấn trong sự nghiệp với các ca khúc quen thuộc như Ước mơ trong đời, Có nhau trọn đời, Tình yêu mãi mãi, Anh và Bức thư tình thứ 2.

Bùi Công Nam.

Nếu Đức Huy đại diện cho thế hệ đi trước, Hồ Quỳnh Hương là hình ảnh của thế hệ trung niên thì Bùi Công Nam xuất hiện với vai trò kết nối. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn mashup Tìm được nhau khó thế nào và Hãy quay về khi còn yêu nhau của Bùi Công Nam và Hồ Quỳnh Hương.

Tiết mục được xây dựng như một cuộc đối thoại về tình yêu, sự thấu hiểu và đoàn tụ. Qua đó, thông điệp của chương trình dần được hé lộ: "Tìm được nhau khó thế nào... và sau tất cả, hãy quay về khi còn yêu nhau."

Sau màn kết hợp này, Bùi Công Nam tiếp tục thể hiện I Love You và Anh không theo đuổi em nữa, mang đến không khí trẻ trung, gần gũi. Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là chuyên mục Hộp thư gửi Phòng khách, nơi nam ca sĩ đọc những dòng tâm sự của khán giả dưới tiếng đàn piano của Dương Cầm.

Đại diện cho thế hệ trẻ, Vũ Thanh Vân mang đến các ca khúc Sớm hơn dự định và Missing You. Chất giọng giàu cảm xúc cùng cách thể hiện nội tâm giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Ở phần sau của chương trình, nhiều màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ được giới thiệu. Đáng chú ý là ca khúc Và tôi cũng yêu em của Đức Huy được làm mới với phần phối khí hiện đại của Dương Cầm cùng đoạn X-Part do Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân sáng tác. Lần đầu tiên, nhạc sĩ Đức Huy đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ trẻ trong một tiết mục mang đậm tinh thần kết nối thế hệ.

Đặc biệt, liên khúc Màu mắt nhung - Có ai thương em như anh của Đức Huy và Bùi Công Nam nhận được nhiều tràng pháo tay. Trong phần giao lưu, Đức Huy hài hước cho rằng cả hai đều thuộc mẫu đàn ông "dại gái", còn Bùi Công Nam gọi đó là "lụy tình" theo cách nói của giới trẻ, tạo nên những tiếng cười thú vị trong khán phòng.

Nhạc sĩ Đức Huy và Bùi Công Nam

Không chỉ có âm nhạc, chương trình còn tạo ra nhiều khoảnh khắc tương tác với khán giả. Một gia đình đủ ba thế hệ được mời lên sân khấu giao lưu, cùng hòa mình vào các tiết mục biểu diễn. Ở một phần đặc biệt khác, Dương Cầm cùng Đức Huy và Bùi Công Nam ngồi đàn, nhường sân khấu cho khán giả hòa giọng trong ca khúc Như đã dấu yêu. Hàng trăm người cùng cất tiếng hát đã tạo nên một trong những khoảnh khắc xúc động nhất đêm diễn.

Sau đó, Bùi Công Nam mang đến Hôm nay con bận rồi - ca khúc chạm đến tâm lý của nhiều người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Tiếp nối là mashup Khó để yêu x Chúa tể của Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân, mang đến màu sắc tươi mới và năng lượng trẻ trung.

Ở phần cuối chương trình, Hồ Quỳnh Hương xúc động chia sẻ cô và các nghệ sĩ đã "hát bằng cả sinh mạng" để tri ân tình cảm của khán giả. Nữ ca sĩ khép lại phần biểu diễn cá nhân bằng Cứ để cho em và Mùa hè đẹp nhất.

Đêm nhạc kết thúc bằng liên khúc Và con tim đã vui trở lại và Một tình yêu với sự tham gia của cả bốn nghệ sĩ. Thông qua những câu chuyện âm nhạc kéo dài gần ba giờ đồng hồ, Phòng khách 3 thế hệ gửi gắm thông điệp giản dị: "Khi ta ở bên nhau, nơi đó là nhà".

Trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, Dương Cầm được đánh giá là người góp phần tạo nên sợi dây kết nối xuyên suốt chương trình. Không chỉ làm mới các ca khúc quen thuộc, anh còn xây dựng nhiều "điểm chạm" cảm xúc, giúp đêm nhạc trở thành một buổi sum họp đúng nghĩa giữa nghệ sĩ và khán giả.

Theo tiết lộ của ê-kíp, Phòng khách 3 thế hệ số 2 sẽ diễn ra vào ngày 22/8/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz.