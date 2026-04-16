Ở tuổi U40, nhan sắc Hoa hậu Phạm Hương ngày càng rực rỡ

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Cô là một trong những hoa hậu được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn thần thái. Sau khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh tự tin, quyến rũ và phong cách chuyên nghiệp.

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ định cư và dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí trong nước. Kể từ đó, cuộc sống của cô trở nên kín tiếng hơn, chủ yếu xoay quanh gia đình và công việc kinh doanh riêng. Dù không còn xuất hiện dày đặc trước truyền thông, nàng hậu vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh cuộc sống bản thân.

Ở độ tuổi U40, Phạm Hương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng đáng ngưỡng mộ. Gương mặt cô ngày càng toát lên vẻ sắc sảo, trưởng thành nhưng không kém phần cuốn hút. Nhiều người nhận xét rằng, so với thời mới đăng quang, nhan sắc của Phạm Hương còn đậm nét "quý phái" và đẳng cấp hơn.

Phong cách thời trang của Phạm Hương cũng có sự thay đổi rõ rệt. Cô ưu tiên những thiết kế tối giản nhưng tinh tế, tôn lên thần thái sang trọng đúng với khí chất của một "hoa hậu quốc dân".

Dù lựa chọn cuộc sống kín đáo, Phạm Hương vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong lòng công chúng. Ở tuổi U40, cô không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc rực rỡ mà còn bởi hình ảnh một người phụ nữ toát lên khí chất thành công và viên mãn.