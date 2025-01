Ô tô xếp hàng dài chờ bảo dưỡng, tân trang ở TP HCM

Ghi nhận ở các gara, dịch vụ bảo dưỡng ô tô ở TP HCM lúc nào cũng có xe chờ để đến lượt tân trang xe, gắn phụ kiện làm đẹp xe để về quê, du lịch, du xuân.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, chủ salon ô tô trên đường An Dương Vương, quận 5, cho biết khách đến bảo dưỡng, làm đẹp xe thời điểm này tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Do mặt bằng không thể đậu được nhiều xe cùng lúc nên ông phải hẹn khách mang xe về nhà và chờ điện thoại gọi đến.

Xác định thời điểm cận Tết, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, rửa xe ô tô tăng cao, anh ông Tuấn đã thuê thêm 2 người thợ có tay nghề về làm thời vụ nhưng vẫn quá tài, ông phải từ chối bớt.

Thay mới phuộc giảm xốc

Còn theo ông Lâm Văn Minh, chủ tiệm tân trang ô tô cũng trên đường An Dương Vương, năm nay khách mang xe đến tân trang nhiều hơn năm ngoái đáng kể do người dân mua xe ngày càng nhiều, do vé máy bay tăng cao nhiều người chạy xe về quê ăn Tết nên cần bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm an toàn.

Dịch vụ làm mới ghế ô tô

Cũng theo ông Minh, cho dù dịch vụ bảo dưỡng, làm đẹp xe cuối năm tăng nhưng phần lớn các cơ sở làm dịch vụ này đều giữ mức giá ổn định như ngày thường, như gắn loa các loại từ 4,5 – 12 triệu đồng/bộ, thay màn hình từ 4 – 12 triệu đồng (màn hình có tích hợp camera từ 9 – 20 triệu đồng), thay bộ giảm xốc trước sau từ 15 – 19 triệu đồng, dán phim bảo vệ sơn xe từ 20 – 50 triệu đồng, gắn thêm camera hành trình 3,5 – 5 triệu đồng...

Gắn thêm màn hình

Ông Đỗ Minh Tuấn, chủ chiếc xe Mazda3 ở quận 10, cho biết vừa đem xe đi bảo dưỡng và gắn thêm phụ kiện để chuẩn bị về quê và đi du lịch hết 50 triệu đồng với các món bọc lại ghế da, lót sàn, camera, dán phim cách nhiệt, thay luôn 4 lốp mới.

Tân trang xe tràn ra cả lòng đường

Làm mới xe ăn Tết

Cũng theo ông Tuấn, việc dặm vá các vết trầy xước trên xe có thể mang đến các đại lý để làm bảo hiểm nhưng do gần Tết, phải xếp hàng chờ cả tuần thậm chí phải qua Tết mới lấy được xe về nên phải mang xe ra bên ngoài, dù cũng phải chờ nhưng không lâu như làm bảo hiểm.

Kiểm tra hệ thống đèn

Anh Trần Duy Bình ở quận 1, cho hay do Tết này về quê lo ngại bị cán đinh dọc đường, anh đã mang xe ra cửa hàng sử dụng dịch vụ tráng keo vào lốp xe để chống đinh.

Keo tráng lốp xe có nhiều mức giá khác nhau từ 700.000 đồng cho đến hơn 1 triệu đồng/lốp. Để bảo đảm an toàn cho chuyến đi xa nên anh chọn loại có mức giá cao, với 4 lốp tiêu tốn hết 4 triệu đồng.