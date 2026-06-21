HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ô tô va chạm xe máy dừng đèn đỏ, hai người tử vong

Cảnh Kỳ
|

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong xảy ra trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/6, N.V.H (SN 2002, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô con lưu thông hướng Cần Thơ - Vĩnh Long trên Quốc lộ 1A.

Khi ô tô đến nút giao có đèn đỏ qua xã Phú Qưới, tỉnh Vĩnh Long, xe ô tô trên va chạm với xe máy đang dừng đèn đỏ do N.H.T (SN 2004) điều khiển, chở theo sau H.N.A.V (SN 2005, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Vụ va chạm khiến H.N.A.V tử vong tại hiện trường, còn N.H.T tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an xã Phú Quới đã có mặt hỗ trợ công tác điều tra.

Qua test nhanh, tài xế xe ô tô không có ma túy và nồng độ cồn.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại