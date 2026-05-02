Ô tô va chạm xe máy, 3 người trong gia đình thương vong

Tr.Đức |

Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Việt Khê, khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Trưa 1-5, tại Tỉnh lộ 352, đoạn qua xã Việt Khê, TP Hải Phòng, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy xảy ra khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hải Phòng khiến 3 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, anh Phạm Thế A. (SN 1990, trú tại xã Việt Khê) điều khiển ô tô từ xã Việt Khê sang phường Lê Ích Mộc. Chiếc ô tô này đã xảy ra va chạm với xe máy do anh Vũ Văn H. (SN 1996, trú tại phường Lê Ích Mộc) điều khiển, chở vợ là chị Nguyễn Thị Q. (SN 1997) và con trai Vũ Minh H. (SN 2021) đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến gia đình anh H. cùng xe máy văng lên vỉa hè, chị Q. ngã ra đường. Chiếc ô tô sau đó lao vào cột điện.

Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ. Vợ và con anh H. cùng tài xế ô tô Phạm Thế A. đều bị thương. Cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hải Phòng khiến 3 người thương vong - Ảnh 2.

Ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng phần đầu, tài xế Phạm Thế A. bị thương

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Việt Khê đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra.

Công an xã Việt Khê đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

