Ô tô trượt khỏi đường, “treo” lơ lửng trên sườn đèo ở Đà Lạt: Danh tính nữ tài xế

Thời điểm xảy ra sự việc, nữ tài xế đang điều khiển xe đến quán cà phê.

Mới đây, hình ảnh một chiếc ô tô bị mắc kẹt, lơ lửng ở đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe do một nữ tài xế điều khiển bất ngờ bị trượt khỏi mặt đường rồi lao xuống khu vực đồi thông, sát đèo Prenn.

Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam cho hay, sự việc xảy ra khoảng 10 giờ ngày 15/9. Nữ tài xế điều khiển chiếc xe là chị T.H.T. (SN 1994, trú tại Hà Nội).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Phúc Thanh Lê)

Báo VietNamNet cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc, chị T. đang lái ô tô BKS 70A - 689.XX trên đường Đống Đa, hướng về quán cà phê Phong Miên, chân đèo Prenn. Khi đi đến đoạn đường bê tông gần quán cà phê, chiếc xe bất ngờ trượt khỏi mặt đường, lao xuống khu vực đồi thông sát đèo Prenn. Chiếc xe rơi xuống vị trí cách mặt đường khoảng 10m và mắc kẹt vào một cây thông trong tình trạng “treo” lơ lửng trên sườn đồi.

Vụ việc khiến chiếc ô tô bị hư hỏng, rất may nữ tài xế không bị thương.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Chiếc xe sau đó đã được lực lượng cứu hộ sử dụng xe chuyên dụng có cần cẩu để đưa ra khỏi sườn đồi.