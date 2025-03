Ô tô trên 15 năm tại thành phố này bị cấm đổ xăng, vi phạm sẽ bị cho vào bãi phế liệu

Trong nỗ lực mới nhất để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng, Ấn Độ vào đầu tháng 3 này đã công bố thử nghiệm một chính sách mới khá đáng chú ý.

Cụ thể, chính quyền thủ đô New Delhi sẽ không cho phép ô tô trên 15 năm tuổi được tiếp nhiên liệu tại các trạm nhiên liệu ở thành phố này. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4 tới đây.

New Delhi đang là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với số ca tử vong vì ô nhiễm cao nhất. Ảnh: Brookings Institution

Trao đổi với phóng viên sau một cuộc họp quan trọng với các quan chức Ấn Độ để thảo luận về các biện pháp chống ô nhiễm không khí, tân Bộ trưởng Môi trường New Delhi Manjinder Singh Sirsa cho biết sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay để giảm lượng khí thải từ phương tiện giao thông trong thành phố.

“Chúng tôi đang lắp đặt các thiết bị đo đạc ở các trạm nhiên liệu (tại New Delhi). Chúng sẽ nhận diện các phương tiện đã một năm tuổi để từ chối cung cấp dịch vụ cho nhóm xe này”, ông cho biết.

Chính phủ Ấn Độ sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xác định xe quá tuổi và áp đặt nghiêm ngặt quy định mới.

Thủ đô Ấn Độ là nơi có tỉ lệ tử vong cao nhất vì ô nhiễm không khí. Ảnh: Vox

Ngoài việc cấm xe trên 15 năm tuổi đổ nhiên liệu, thủ đô Ấn Độ sẽ siết chặt khâu kiểm tra xe hạng nặng vào thành phố để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Trước đó, New Delhi và khu vực quanh thủ đô này đã thực thi chính sách cấm xe chạy máy dầu (diesel) quá 10 năm tuổi và xe chạy xăng quá 15 năm tuổi vận hành. Những xe bị phát hiện vi phạm sẽ lập tức bị tịch thu và đưa tới bãi phế liệu xử lý.

Chính quyền New Delhi đang thử nghiệm mọi biện pháp có thể để cải thiện chất lượng môi trường tại đây nhưng tạm thời chưa đạt hiệu quả cao. Ảnh: AP

New Delhi hiện là một trong những thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới. Theo nghiên cứu được The Lancet Planetary Health đăng tải hồi giữa 2024, New Delhi là nơi có tỉ lệ tử vong cao nhất vì ô nhiễm không khí (12.000 ca mỗi năm tương đương 11,5% tổng số ca tử vong).

Hiện tại, mức khuyến cáo bụi mịn PM2.5 trong không khí hiện tại của quốc gia này là 60 microgram/m3, cao gấp 4 lần so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.