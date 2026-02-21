Ô tô tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Hải Phòng, hai người nhập viện

Trả lời Báo Điện tử VTC News chiều 21/2, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng) cho biết, khoảng 15h cùng ngày, trên tuyến đường Lê Hồng Phong tại khu vực ngã tư gần TAND thành phố Hải Phòng hướng đi về sân bay quốc tế Cát Bi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi tài xế lái ô tô con tông vào hơn chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ ô tô tông hơn chục xe máy đang dừng đèn đỏ tại đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng chiều 21/2 (mùng 5 Tết).

Theo đó, chiếc ô tô đi vào làn trong của tuyến đường Lê Hồng Phong bất ngờ bị mất lái tông vào 11 chiếc xe máy do người dân đang dừng đèn đỏ. Vụ việc khiến ít nhất 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và nhiều người khác bị thương nhẹ hơn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô Toyota Cross mang biển kiểm soát 15A- 823.59 bị móp méo phần đầu, trong khi nhiều xe máy bị tông hư hại, đổ rạp ra đường.

Khoảng 11 xe máy bị tông khi đang dừng chờ đèn đỏ.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp cùng Công an phường Hải An có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông khu vực và khoanh vùng hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Nam tài xế ô tô được đưa về trụ sở công an phường Hải An để kiểm tra nồng độ cồn và các chất cấm khác theo quy định.

Người dân hỗ trợ đưa hai nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu, ngoài ra nhiều người khác bị thương nhẹ.

Trước đó, vào chiều 11/1, trên đường số 6 hướng từ đường Hoàng Diệu đi đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TP.HCM cũng xảy ra vụ việc nam tài xế lái ô tô 7 chỗ bị lạc tay lái, tông 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại đây.

Chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè đường Võ Văn Ngân rồi tông vào trụ ATM ven đường mới dừng lại. Vụ tai nạn liên hoàn này khiến nhiều người đi trên 5 xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.