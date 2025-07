Ô tô tông 2 xe máy trước khi lao xuống sông ở Nghệ An, 1 người mất tích

Thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 13/7, một số người đang lưu thông trên quốc lộ 46 đoạn qua cầu Sông Cụt (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện chiếc ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An va chạm với hai xe máy trên cầu. Sau đó chiếc ô tô tiếp tục tông đổ một đoạn lan can cầu trước khi lao xuống sông.

Lực lượng chức năng thực hiện trục vớt chiếc ô tô lên bờ nhưng trong xe không có người. (Ảnh: CTV)

Thấy tiếng động lớn, người dân gọi lực lượng chức năng tới ứng cứu. Hai người trên ô tô rơi xuống sông kịp thoát ra ngoài được đưa lên bờ.

Theo 2 người này, trên xe ô tô còn có một người đi cùng. Tuy nhiên, đến 18h, lực lượng cứu hộ trục vớt được chiếc ô tô lên bờ nhưng bên trong không có người. Hiện trường vụ tai nạn, một số xe máy bị hư hỏng, một đoạn lan can cầu khoảng 10m bị tông sập.

Theo chính quyền xã Vạn An, hai người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm tung tích người mất tích.