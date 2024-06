Ô tô tay lái nghịch của người nước ngoài có được lái ở Việt Nam?

Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2024/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Nghị định có hiệu lực từ 1/5/2024.

Theo quy định tại Nghị định này, phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Là phương tiện cơ giới đường bộ quy định.

2. Có Giấy đăng ký xe và gắn biển số xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực.

3. Có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực (đối với xe ô tô).

Xe ô tô tay lái nghịch được phép lưu thông ở Việt Nam.

4. Đối với phương tiện cơ giới nước ngoài là xe ôtô có tay lái ở bên phải: Có công hàm của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam gửi Bộ Công an đề nghị và nêu rõ lý do cho phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam. Chỉ được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không; phải tạm nhập, tái xuất theo đúng cửa khẩu đã được Bộ Công an chấp thuận.

5. Phải làm thủ tục hải quan, tạm nhập, tái xuất theo quy định của pháp luật hải quan ngay tại cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh.

Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 45 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày và phải thực hiện theo quy định.

Như vậy so với quy định cũ (Nghị định số 152/2013/NĐ-CP 4/11/2013, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 57/2015/NĐ-CP 16/6/2015), một trong những điểm mới là ô tô có tay lái bên phải của người nước ngoài có thể lái được ở Việt Nam.

Nghị định cũ chỉ cho phép xe ôtô chở khách có tay lái ở bên trái từ 9 chỗ trở xuống, xe ô tô nhà ở lưu động có tay lái ở bên trái và xe môtô được lái ở Việt Nam.