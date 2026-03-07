HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Ô tô tải mất lái lao xuống vực sâu 200m, một người chết tại chỗ

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn |

Điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 24, khi đang di chuyển qua xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) chiếc xe bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200m, khiến một người tử vong.

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vừa phối hợp lực lượng chức năng đưa các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Kon Plông) từ vực sâu lên bờ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ô tô tải mang BKS 81C-191.xx, do tài xế N.T.C. (28 tuổi, trú tại xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 24 , theo hướng từ xã Măng Đen về trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

Trên xe lúc này có 2 người đi cùng là chị L.T.N. (45 tuổi) và chị P.T.T. (48 tuổi, cùng trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi).

Vụ tai nạn khiến tài xế C. và chị N. bị thương.

Khi di chuyển đến km71+600, đoạn qua xã Kon Plông, xe tải do anh C. điều khiển bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200m.

Vụ tai nạn khiến tài xế C. và chị N. bị thương, được lực lượng Công an hỗ trợ đưa từ vực sâu lên bờ và chuyển đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến một nạn nhân tử vong

Riêng chị T. tử vong tại chỗ, mắc kẹt dưới vực sâu. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

