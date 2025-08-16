Ô tô sụt 'hố tử thần' ở ngã tư tại Hà Nội

Ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành xuất hiện hố sâu, nuốt chửng bánh sau ô tô. (Video: Thanh Loan Nguyen)

Khoảng 14h ngày 16/8, tại ngã tư Đê La Thành – Nguyễn Chí Thanh (TP Hà Nội), mặt đường bị sụt xuống, tạo thành một hố lớn ngay khi các phương tiện đang di chuyển. Một chiếc ô tô không kịp tránh đã bị lọt bánh sau xuống hố. Rất may, tài xế kịp thời xử lý nên không bị thương.

Khu vực mặt đường sụt lún tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành. (Ảnh: OFFB)

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, sự cố xảy ra sau trận mưa lớn vào buổi sáng.

“Xe đi ngay trước mắt tôi mà bất ngờ bị tụt bánh xuống hố. Người lái may mắn không sao, nhưng nếu lúc đó là xe máy hoặc đông người hơn thì hậu quả thật khó lường”, bà Nguyễn Thị Luyến (56 tuổi, trú tại phường Đống Đa) nói.

Tương tự, anh Trần Quang Hưng (32 tuổi, làm việc gần khu vực Nguyễn Chí Thanh) chia sẻ, khu vực hố sụt xuất hiện sau cơn mưa lớn buổi sáng.

"Tôi đi qua vẫn còn thấy mặt đường ướt, không ngờ lại sụt lún nhanh như vậy. Người đi đường giờ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ”, anh Hưng cho biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương có mặt, căng dây cảnh báo và khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Trước đó, vào tối 26/7, sự cố tương tự đã xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn gần số nhà 234 khi một người chạy xe máy lưu thông qua đây, phần mặt đường bị sụt lún, “nuốt” gần nửa thân xe.

May mắn, người đi xe máy không bị thương tích. Vụ việc lập tức được cơ quan chức năng cùng đơn vị quản lý hạ tầng tiếp nhận và xử lý.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội - đơn vị đảm nhận công tác duy tu mặt đường khu vực phía Nam thành phố – nguyên nhân ban đầu của sự cố trên đường Trường Chinh được xác định do một đường ống nước sạch cỡ D100 bị rò rỉ ngầm.

Lượng nước phun ra từ điểm rò rỉ đã làm xói lở nền đất phía dưới, khiến mặt đường không còn khả năng chịu lực, dẫn đến sụt lún và hình thành hố sâu.