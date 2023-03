Ô tô mới được dán tem như thế nào sau khi miễn đăng kiểm lần đầu?

Cục Đăng kiểm hướng dẫn việc dán tem với xe mới

Sáng nay (22/3), Bộ GTVT đã chính thức ban hành Thông tư 02/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 về kiểm định xe cơ giới.

Tại buổi tọa đàm “Quy định mới về đăng kiểm xe cơ giới” vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết: “Trước đây, việc tiến hành kiểm tra trực tiếp. Nhưng do hiện đã được miễn kiểm định lần đầu, mọi dữ liệu sẽ được lấy trên cơ sở dữ liệu về xe SXLR, nhập khẩu để kiểm định. Trên giấy chứng nhận kiểm định được cấp, ở vị trí in ảnh cũng sẽ được ghi là xe được miễn kiểm định lần đầu”.

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Báo Giao thông

Bên cạnh đó, ông Tô An phân tích thêm, cơ quan soạn thảo, ban hành Thông tư 02 cũng đã lường trước được một số tình huống khi phát tem kiểm định để chủ xe tự dán. Các trung tâm sẽ hướng dẫn người dân cách dán tem, đồng thời người dân cũng cần phải có ý thức.

Tuy nhiên, có thể do sơ xuất, trong quá trình dán tem bị hỏng, chủ phương tiện cần mang bằng chứng tem dán hỏng, thậm chí giấy chứng nhận bị hỏng tới bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào cũng sẽ đều thực hiện in lại, cấp lại cho chủ phương tiện sử dụng, dán lên xe.

Trường hợp mất tem hoặc giấy chứng nhận, theo quy định, trong thời gian 7 ngày làm việc, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền có thể mang giấy tờ theo quy định để được cấp lại. Việc cấp lại cũng chỉ được thực hiện duy nhất 1 lần để tạo điều kiện cho chủ phương tiện chẳng may làm mất. Trường hợp cấp lại chỉ được thực hiện trong thời gian không quá 1 tuần. Còn nếu quá sẽ phải thực hiện kiểm tra, kiểm định để được cấp lại.

Ước tính tiết kiệm gần 130 tỷ đồng trong năm 2023

Với việc không cần đưa xe đến để kiểm tra, chủ phương tiện sẽ không mất giá dịch vụ kiểm định, hiện nay dao động từ 250.000 - 570.000 đồng/xe, tuỳ từng loại xe.

Theo thống kê, có khoảng hơn 570.000 ô tô mua mới được miễn đăng kiểm lần đầu năm 2023, ước tính tiết kiệm chi phí gần 130 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chủ xe vẫn cần nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định, 40.000 đồng đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, riêng xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) lệ phí này là 90.000 đồng/giấy.