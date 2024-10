Ô tô mất lái tông 4 người vừa đi đưa tang về: Tài xế mới mua xe

Liên quan đến vụ việc chiếc ô tô Ford Everest biển kiểm soát 30L-220.xx bất ngờ tông vào nhóm người vừa đi đưa tang về khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng, tài xế điều khiển xe được xác định là ông Nguyễn Văn Ty (SN 1960, ở xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Trên MXH lan truyền thông tin ông Ty đang tập lái xe.

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn khiến nhiều người kinh hãi.

Tuy nhiên, trao đổi với báo An ninh Thủ đô, chỉ huy Công an huyện Phúc Thọ thông tin theo lời khai ban đầu, ông Ty mới mua chiếc ô tô trên. Ông này đã từng lái xe nhiều năm nhưng chủ yếu là xe số sàn. Khi điều khiển xe mới là số tự động, do gặp phương tiện đi ngược chiều cùng đám đông, ông Ty luống cuống nên không kịp xử trí, dẫn đến tai nạn.

Qua xét nghiệm nhanh, tài xế không có phản ứng với rượu bia, chất kích thích.

Nam tài xế vừa mua chiếc ô tô mới thì gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 8h50 phút sáng nay (31/10) tại đường liên xã Hát Môn đi Vân Nam (đoạn thuộc Thôn 6 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông N.L.T. (65 tuổi, trú xã Hát Môn) tử vong; Ông N.N.B (52 tuổi), ông N.L.S (38 tuổi) và chị N.N.H. bị thương. Một xe ô tô và một xe máy dựng bên đường hư hỏng.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.