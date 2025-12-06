Ô tô mắc kẹt trên đường ray, người dân vẫy tay ra tín hiệu: Pha xử lý khẩn cấp của lái tàu

Sáng nay (6/12), một đoạn clip dài 21 giây ghi lại tình huống nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự chú ý của người xem. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, một chiếc xe ô to 4 chỗ màu đỏ đang lưu thông qua đường dân sinh giữa cánh đồng thì bất ngờ bị mắc kẹt trên đường ray tàu. Đúng lúc đó, một đoàn tàu đang chuẩn bị chạy qua.

Phát hiện sự việc, một người đi đường đã liên tục vẫy tay ra hiệu cảnh báo cho lái tàu. Nhận được tín hiệu, lái tàu lập tức hãm phanh, cho tàu dừng khẩn cấp và tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Được biết, sự việc trong đoạn clip trên xảy ra vào chiều 5/12 tại lối đi tự mở Km 323+850, khu gian Vinh – Yên Xuân, thuộc xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Sự cố khiến đoàn tàu phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Lối đi tự mở này đã được lắp đặt biển cảnh báo, chôn cọc thu hẹp và đảm bảo tầm nhìn, mặt lát êm thuận. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn luôn tiềm ẩn do người dân thường xuyên đi lại qua các lối mở trái phép.