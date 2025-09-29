HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ô tô lao xuống mương nước ở Đắk Lắk, tài xế tử vong

MINH MINH |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tài xế tử vong trong ô tô lật ngửa dưới mương nước vào rạng sáng nay.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lật xuống mương nước ven quốc lộ 29, khiến một người tử vong.

Ô tô lao xuống mương nước ở Đắk Lắk, tài xế tử vong- Ảnh 1.

Ô tô lao xuống mương nước rạng sáng 29/9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng 29/9, người dân phát hiện ô tô 78A-032.76 bị lật ngửa dưới mương thủy lợi, bên quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành.

Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện có một thanh niên bị kẹt trong ô tô bị lật nên tìm cách ứng cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Ô tô lao xuống mương nước ở Đắk Lắk, tài xế tử vong- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng trục vớt ô tô để điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, khi người dân đưa được thanh niên trong ô tô ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong từ trước.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người tử vong trong ô tô là anh N.H.X (24 tuổi, ngụ thôn Thành An, xã Sơn Thành).

