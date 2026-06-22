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Ô tô khách găm chặt vào xe đầu kéo, 9 người bị thương

THU HÀ
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Ô tô khách giường nằm lao vào xe đầu kéo chở khung sắt trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng khiến phần đầu xe biến dạng, 9 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 21/6, tại Km557+200 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 99H-067.xx chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực gần nút giao Kỳ Trung, xe này va chạm với xe đầu kéo BKS 29E-422.xx đang chở nhiều khung sắt cỡ lớn.

Ô tô khách găm chặt vào xe đầu kéo , 9 người bị thương tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách găm chặt vào khung sắt trên xe đầu kéo. (Ảnh: HTM)

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, găm chặt vào khung sắt phía sau xe đầu kéo. Nhiều hành khách bị thương, một số người mắc kẹt trong xe khách.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm 9 người bị thương.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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