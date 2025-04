Ô tô Honda đồng loạt giảm giá đậm trong tháng 4: Cao nhất 250 triệu đồng, kèm nhiều quà tặng

Honda Việt Nam (HVN) mới đây đã thông báo chương trình khuyến mại dành cho những mẫu ô tô của hãng kể từ ngày 1/4/2025-30/4/2025. Theo đó, những mẫu xe được áp dụng bao gồm Honda CR-V, Honda Civic, Honda BR-V. Như vậy, so với tháng 3/2025, Honda đã ngừng áp dụng chính sách ưu đãi cho Honda City, Honda HR-V và Honda Accord

Cụ thể, Honda Civic được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho 2 phiên bản G và RS, tương đương với 39,5 triệu và 50 triệu đồng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Đối với người tiêu dùng mua trả góp, lãi suất sẽ được áp dụng mức ưu đãi cố định 3,9% trong 12 tháng đầu tiên. Dù vậy, chính sách ưu đãi chỉ áp dụng với những xe sản xuất trong năm 2024 (VIN2024).

Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng áp dụng thêm chính sách khuyến mại khác dành cho 2 mẫu xe CR-V và BR-V. Theo đó, người tiêu dùng mua trả góp mẫu xe Honda CR-V và BR-V trong tháng 4/2025 sẽ chỉ phải trả mức lãi suất 3,9% cố định trong 12 tháng đầu thông qua các ngân hàng VPBank và VIB.

Khác với tháng 3/2025, Honda CR-V dù không còn được hãng xe Nhật Bản tặng 50-100% lệ phí trước bạ nhưng vẫn được các đại lý áp dụng chương trình ưu đãi dành riêng cho xe có số VIN 2024 nhằm xả hàng tồn.

Tham khảo một đại lý ở khu vực Hà Nội, Honda CR-V VIN 2024 chỉ còn tồn bản L, số lượng không nhiều và màu sắc có giới hạn. Trong đó, xe màu xanh đại lý áp dụng mức giảm 100 triệu đồng kéo giá xe từ 1,099 tỷ xuống 999 triệu đồng; xe màu đỏ chỉ được giảm 30 triệu đồng. Tại một đại lý khác cũng thuộc khu vực Hà Nội, mức giảm dành riêng cho Honda CR-V VIN 2024 bản G tiêu chuẩn và bản L dao động trong khoảng 50-60 triệu đồng.

Đáng chú ý, một đại lý ô tô Honda ở Đắk Lắk còn bất ngờ tung ra ưu đãi lớn cho nhiều dòng xe Honda trong tháng 4/2025.

Theo đó, đại lý này thông báo hỗ trợ bảo hiểm tiền mặt, bảo hiểm thân vỏ và tặng phụ kiện chính hãng với tổng giá trị lên tới 42 triệu đồng cho Honda City sản xuất năm 2025. Tương tự Honda CR-V được hỗ trợ tiền mặt, bảo hiểm thân vỏ với tổng giá trị lên tới 73 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Ưu đãi dành cho Honda BR-V là hỗ trợ bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện chính hãng trị giá 30 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Mức giảm mạnh nhất của đại lý này là 250 triệu đồng cho Honda Accord. Ngoài ra, với Honda HR-V 2025 đại lý hỗ trợ khuyến mại dán film.

Kết quả kinh doanh từ Honda Việt Nam (HVN) cho thấy, doanh số bán ô tô của hãng trong tháng 2/2025 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với 1.808 xe bán ra, tăng 43,0% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm tài chính 2024-2025, Honda Việt Nam đã bán tổng cộng 25.782 xe, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Honda City và Honda CR-V là những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam khi có doanh số lần lượt là 743 xe (tăng 30,8% so với tháng trước) và 410 xe (giảm 9,4%).