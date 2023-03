Ô tô giảm giá tháng 3: Tiếp tục tập trung vào ưu đãi lệ phí trước bạ

Trong tháng 3, hàng loạt hãng xe tiếp tục tung ra các ưu đãi dành cho khách hàng mua ô tô; ngoài mục đích tăng sức hút trong dịp mua sắm thấp điểm nhất năm, động thái này còn nhằm đẩy lô xe tồn kho của năm 2022 để nhường chỗ cho các xe mới sản xuất năm 2023 (VIN 2023).

Theo đó, Subaru Forester phiên bản năm 2022 hiện vẫn được rao bán với mức giảm mạnh so với giá đề xuất trước đây. Cụ thể, phiên bản Foreseter i-L chỉ còn giá từ 840 triệu đồng, giảm 288 triệu đồng nhưng gần như đã hết hàng; trong khi phiên bản i-S EyeSight chỉ còn giá khoảng 1,01 tỷ đồng tại đại lý, thấp hơn 278 triệu đồng so với trước đây và còn được tặng kèm một số quà khác. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp năm 2023 của mẫu xe này chỉ được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất với giá trị từ 11 - 14 triệu đồng, bản i-L EyeSight có thêm bộ trang bị nâng cấp trị giá hơn 23 triệu đồng.

Tiếp tục ưu đãi lệ phí trước bạ nhưng 2 mẫu City và CR-V của Honda được thông báo chỉ còn nhận hỗ trợ 50%, đáng chú ý khi hãng dành ưu đãi cho phiên bản VIN 2023. Giá trị ưu đãi tương đương 26,45 - 35,94 triệu đồng dành cho City và 49,9 - 68,28 triệu đồng dành cho CR-V.

Cùng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 3 tại thị trường Việt Nam còn có một số mẫu xe khác như: MG5, Suzuki Ertiga Hybrid, Suzuki XL7, Mitsubishi Attrage, Mitsubishi Triton, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Outlander và Toyota Vios. 2 mẫu Avanza Premio và Veloz Cross của Toyota tiếp tục đi kèm ưu đãi với các phần quà trong tháng 3 có giá trị tới 31 triệu đồng.

Trong khi đó, 2 mẫu MPV của Mitsubishi đã dọn xong hàng tồn và đang bán ra các xe VIN 2023, hãng xe Nhật cũng tung ra một số quà tặng và ưu đãi có giá trị tới 20 triệu đồng cho Xpander trong khi mẫu Xpander Cross vừa bán ra cũng đã nhận ưu đãi với tổng giá trị 35 triệu đồng.

Trong tháng 3 và tháng 4, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tặng các khách hàng mua xe gói bảo hiểm MBI 2 năm với giá trị cao nhất tới 150 triệu đồng; cụ thể gồm các mẫu xe như: C-Class, E-Class, S-Class, GLB, GLC, GLE, GLS và các mẫu xe của Mercedes-AMG như GLB 35 4MATIC, A 35 4MATIC, GLA 45 S 4MATIC+, GLE 53 4MATIC+ Coupe, GT 53 4MATIC+; nhưng không áp dụng cho các dòng Mercedes-Maybach, G 63, EQS và Van.

Mặt khác, một số mẫu xe hiện cũng được giảm giá mạnh tại các đại lý trong thời điểm này như: Hyundai Santa Fe và Stargazer với mức giảm tới 100 triệu đồng, các mẫu xe Mazda, KIA và Peugeot với ưu đãi và giảm giá hàng chục triệu đồng....

Có thể thấy, các hãng ô tô tiếp tục ưu đãi dành cho một số mẫu xe của mình nhưng hiện đã giảm nhẹ giá trị so với trước, điều này cho thấy thị trường đang dần chuyển đổi sang tiêu thụ xe mới sản xuất trong năm 2023 và hàng tồn đã dần được xả hết. Cùng với đó, một số mẫu xe ế đang được giảm giá mạnh gây sốc như Hyundai Stargazer gần đây, khiến xe trở thành MPV rẻ nhất phân khúc.

