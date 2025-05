Ô tô dưới 400 triệu ở Việt Nam năm 2025: 'Tân binh' xe Nga liệu có làm nên chuyện?

Nếu như trước đây, với khoản tiền 400 triệu đồng đổ lại, người mua ô tô mới tại Việt Nam chỉ có một số mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A, thì hiện nay khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn với sự bổ sung của một số mẫu sedan hạng B, thậm chí cả sedan hạng C.

Phần lớn các mẫu ô tô trong tầm giá dưới 400 triệu hiện nay thuộc các phân khúc xe cỡ nhỏ dành cho đô thị đáp ứng tiêu chí cơ bản của một bộ phận khách hàng tại Việt Nam.

Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng.

Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài thể thao trẻ trung tuy nhiên , Toyota Wigo MT thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động.

Ưu điểm của Toyota Wigo đến từ những giá trị cõi lõi về thương hiệu, động cơ bền bỉ và sự chỉn chu trong thiết kế. Mẫu xe đô thị cỡ A có thiết kế mới không gian rộng, tiết kiệm nhiên liệu và thêm nhiều tính năng an toàn.

Xe Toyota Wigo có chiều dài cơ sở 2455mm, các chiều dài, rộng, cao 3660, 1600, 1520mm. Cùng với đó là khoảng sáng gầm 160mm. Đây là kích thước rất phù hợp với kiểu đường đô thị ở nước ta hiện nay.

Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Wigo có tính năng cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA. Những tính năng còn lại bao gồm: hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cân bằng điện tử VSC, phanh ABS, EBD, cảm biến lùi và hai túi khí.

Theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu xe Wigo của Toyota phiên bản số sàn có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,31 lít/100km đường hỗn hợp; 6,7 lít/100km đường đô thị và 4,52 lít/100km đường trường.

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ 360 - 380 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng cơ bản.

Hệ truyền động của i10 thế hệ mới là máy xăng 1,2 lít công suất 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 114 Nm, tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Các bước chuyển số trên hộp số sàn được tinh chỉnh nhằm tăng khả năng phản ứng và giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ở hệ thống an toàn, xe có cảm biến áp suất lốp hiển thị từng bánh. Ở bản trước, xe chỉ cảnh báo khi có áp suất thay đổi.

Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này là: 4,6 lít/100km đường ngoài đô thị, 6,8 lít/100km đường trong đô thị và 5,4 lít/100km đường hỗn hợp.

Mitsubishi Attrage MT: 380 triệu đồng

Cùng tầm giá 380 triệu đồng nhưng nếu muốn một mẫu xe rộng rãi hơn, khách hàng có thể chọn mua mẫu Mitsubishi Attrage MT. Đây là mẫu sedan hạng B có giá rẻ nhất thị trường lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Sức mạnh của Mitsubishi Attrage đến từ bộ động cơ 1.3L MIVEC đem lại khả năng vận hành hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Trong khi đó, xe có 2 tùy chọn hộp số CVT và MT.

So với nhiều đối thủ, Mitsubishi Attrage dễ dàng vận chuyển trên đường phố đông đúc, với bán kính quay vòng nhỏ nhất chỉ 4,8 m. Xe có hệ thống kiểm soát hành trình, nút bấm khởi động thuận tiện và dễ dàng, cùng hệ thống điều hòa tự động.

Trên xe có nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn, như: Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA); Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS); Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD); Hệ thống cân bằng điện tử (ASC); Khung xe RISE thép siêu cường; Hệ thống túi khí an toàn; Cảm biến bật/tắt đèn chiều sáng và gạt mưa tự động.

Theo công bố từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ của mẫu xe này chỉ là 4,5L/100km đường cao tốc, 6L/100km đường đô thị và 5L/100km đường hỗn hợp.

Kia Soluto MT: 386 triệu đồng

Được định vị nằm giữa phân khúc A và B, Soluto hướng vào nhóm khách hàng dịch vụ và các gia đình nhỏ, với trang bị vừa đủ.

Bên cạnh Mitsubishi Attrage MT, Kia Soluto MT cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn ô tô với tầm giá dưới 400 triệu đồng. Tương tự Kia Morning, Kia Soluto MT cũng được THACO AUTO lắp ráp trong nước, giá bán 386 triệu đồng nhưng kích thước, trang bị nhỉnh hơn so với "đàn em" Kia Morning.

Soluto sử dụng khối động cơ xăng Kappa 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm động cơ này là hộp số sàn 5 cấp (bản MT).

Ngoài ra, KIA Soluto cũng được trang bị các tiện ích hỗ trợ vận hành cơ bản như hệ thống lái trợ lực điện MDPS, hệ thống treo trước kiểu McPherson và hệ thống treo sau thanh xoắn.

Kèm các trang bị an toàn ở mức cơ bản như hệ thống phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống tự động khóa cửa khi xe chạy, 2 túi khí.

KIA Soluto 2024 có mức tiêu hao nhiên liệu là 6,23L/100km đường đô thị, 4,5L/100km đường trường, 5,12L cho 100km đường hỗn hợp.

MG5 MT: 399 triệu đồng

MG5 có thiết kế thể thao, nhiều trang bị hiện đại và giá bán cực kỳ cạnh tranh so với Vios, Accent, City…, MG5 đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng.

Ngoài giá bán rẻ, MG5 có ưu điểm là rộng rãi bởi xe thuộc nhóm sedan cỡ C, tương đương Kia K3 hay Mazda3 dù giá khởi điểm chỉ như xe cỡ A.

Tiện nghi bên trong xe cũng khá hiện đại so với mặt bằng xe tầm giá hơn 300 triệu đồng, có thể kể đến màn hình 8 inch cảm ứng trung tâm, vô-lăng tích hợp các phím chức năng, điều hòa có thể điều khiển điện tử... Trong khi đó, ghế xe bọc nỉ, chỉnh cơ hoàn toàn.

Còn bên ngoài, MG5 có đèn định vị LED, đèn chiếu sáng halogen kèm projector, mâm 15 inch. Mâm nhỏ được xem là lợi thế cho xe dịch vụ bởi đi kèm lốp dày, êm ái hơn mâm lớn lốp mỏng.

MG5 MT được trang bị động cơ 1.5L có công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 150Nm, phanh trước là đĩa, phanh sau tang trống, trang bị an toàn cơ bản có cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí.

MG5 tiêu thụ trung bình khoảng 6,1 L100km khi di chuyển trong cung đường hỗn hợp, 7,8 L/100km trong đô thị và 5,3 L/100km ngoài đô thị.

Lô xe Nga vừa cập cảng Việt Nam: Từ 360 triệu đồng

Cách đây ít lâu, loạt hình ảnh lô xe của hãng xe Nga Lada cập cảng Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Theo đó, lô xe về Việt Nam có 4 mẫu gồm Lada Niva, Lada Niva Travel, Lada Vesta, Lada Granta. Những mẫu xe này thuộc các phân khúc sedan, wagon và SUV với kích thước nhỏ gọn cho đô thị. Giá dự kiến của mẫu sedan từ khoảng 360 triệu đồng, còn SUV là từ 390 triệu đồng.

Lada Granta là một trong những mẫu xe 'chủ bài' của hãng xe Lada.

Lada Granta thuộc phân khúc sedan hạng B, cùng nhóm với Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Attrage. Lada Granta là mẫu sedan nhỏ nhất với chiều dài 4.260mm và rộng 1.700mm.

Tuy nhiên, xe có nhiều điểm trừ đáng tiếc như không có màn giải trí, không tay lái trợ lực điện, gần như không có các trang bị an toàn. Điểm mạnh hơn của mẫu xe này chỉ là giá bán và sức mạnh/mô-men xoắn động cơ.

Xe sử dụng động cơ 1.6L, công suất dao động từ 87 đến 98 mã lực, tùy phiên bản, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Lada Granta được người Nga ưa chuộng không chỉ nhờ giá rẻ, mà còn bởi tính đơn giản, dễ sửa chữa, phù hợp với điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Lada Vesta cũng là sedan cỡ B nhưng có kích thước lớn hơn, ngang ngửa nhóm Toyota Vios. Xe dài 4.410mm và rộng 1.764mm. Dù giá bán dự kiến chưa được tiết lộ, song có thể dự đoán mẫu xe này cũng sẽ cạnh tranh bằng giá cả.

Thiết kế của Vesta được xem là hiện đại và bắt mắt hơn Granta. Điểm trừ lớn ở mẫu xe này chính là việc Vesta thua thiệt hơn hẳn về trang bị tiện nghi. Xe chỉ có Mâm 15 inch, Màn giải trí 7 inch, Điều hòa tự động, 2-3 túi khí, Ga hành trình, ABS, EBD, ESC.

Lada Niva là mẫu SUV 2 cửa có thiết kế tương tự Suzuki Jimny, với chiều dài 3.740 mm và rộng 1.680 mm. Dù được phân loại là hatchback, xe thực chất sử dụng khung gầm kiểu SUV, sở hữu khoảng sáng gầm lớn và hệ dẫn động 2 cầu. Niva cũng được định hướng cho khả năng off-road, tương tự như Jimny.

Lada Niva Travel được xem là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm của LADA hiện tại. Đây là SUV 5 cửa với chiều dài 4.046 mm và rộng 1.800 mm. So với Niva tiêu chuẩn, Niva Travel sở hữu thiết kế hiện đại và bề thế hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dụng và gia đình.