Ô tô du lịch chở học sinh đi tham quan cháy rụi ở Hoà Bình

Tối 2/12, ông Bùi Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe ô tô du lịch vào trưa cùng ngày.

Theo ông Thuận, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 11h trưa 2/12 tại bãi đỗ xe của Khu du lịch Bản Mường Xanh (thôn Bằng Gà, xã Cao Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình).

Thời điểm xảy ra sự cố, xe ô tô du lịch này đang dừng đỗ trong bãi sau khi đưa học sinh đi thăm quan nông trại trong Bản Mường Xanh. Rất may, lúc này trên ô tô du lịch khóa cửa, không có khách và tài xế trên xe.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy xe du lịch chở học sinh đi tham quan. (Ảnh: Đ.X.)

Được biết, xe ô tô du lịch này của một công ty du lịch tại Hà Nội chở học sinh đi tham quan tại Bản Mường Xanh. Sau khi phát hiện cháy, người dân đã kịp thời phá cửa, huy động bình chữa cháy của Công ty du lịch Bản Mường Xanh dập lửa.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện, Công an xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn huy động lực lượng dân phòng và nhân dân, cơ sở kinh doanh tại chỗ dập lửa. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Lương Sơn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh khi nhận tin đã điều động lực lượng đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy xe đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ cháy cháy xe giường nằm trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân (TP Biên Hoà).

Theo đó, khoảng 3h15 cùng ngày, xe ô tô khách giường nằm mang BKS: 72B-006.42 chở 23 hành khách chạy trên Quốc lộ 51. Khi xe đến địa phận phường Phước Tân thì bất ngờ bốc cháy phần đầu xe.

Phát hiện sự cố, lái xe lập tức di chuyển xe vào lề đường, hô hoán tất cả hành khách xuống xe. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC TP Biên Hoà và huyện Long Thành đã huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe và hành lý của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.