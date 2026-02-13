Ô tô đầu kéo, xe tải tông liên hoàn khiến 3 người tử vong: Camera an ninh ghi lại được gì?

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay (13/2), xe đầu kéo mang BKS: 50E-16662, do tài xế Nguyễn Quốc Đạo (35 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa), điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Lâm Đồng-Đồng Nai.

Khi di chuyển đến địa phận xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xe đầu kéo bất ngờ tông vào phía sau ô tô mang BKS 47B-258.58 (chưa rõ thông tin người điều khiển), lưu thông cùng chiều, phía trước. Hậu quả, cú tông mạnh khiến ô tô 47B-258.58 văng qua lề đường bên trái, tông tiếp vào hai xe máy 47H1-17297 do bà Đ.T.O. (40 tuổi, trú tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển và xe máy 47P1-126.00 (chưa rõ thông tin người điều khiển) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Thông tin trên báo Lao Động, vụ tai nạn khiến 3 người trên 2 xe máy tử vong tại chỗ. Thời điểm tai nạn trời tối, đường 4 làn, vắng xe; hai ôtô đi với vận tốc khá nhanh. Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Một phần diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh bên đường ghi lại.