HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ

Hoàng Nguyễn |

Một ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ lúc gần nửa đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 14-11, tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ (TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông khi một ô tô con tông liên hoàn vào khoảng 3 xe máy.

Ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy dừng đèn đỏ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, các xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên phố Giảng Võ theo hướng Láng Hạ thì bị ô tô con lao tới va chạm. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Sau tai nạn, tài xế ô tô đã tự thỏa thuận, đền bù thiệt hại cho các nạn nhân.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, các phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Nhân viên bãi biển Đà Nẵng dùng máy dò kim loại, tìm ra nhẫn vàng cho khách
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại