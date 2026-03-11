Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào khoảng 5h5 ngày 11/3, tại Km217+100 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Vào thời điểm trên, ô tô con mang BKS 18A-473.XX do anh V.D.H điều khiển theo hướng Ninh Bình - Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 36C-331.XX do anh V.Đ.C điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô con bị lật úp, biến dạng; tài xế ô tô con đã tự chui ra khỏi xe.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT phụ trách tuyến cao tốc có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.