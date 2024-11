Rạng sáng 11/11, trên Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giữa hai ô tô khiến một xe bốc cháy, 5 người bị thương nhẹ.

Khoảng 4h30, anh N.T.L (SN 1994, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) lái xe ô tô con đi trên Quốc lộ 37 hướng TP Chí Linh đi ngã ba Tiền Trung.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Khi đến Km69+900 Quốc lộ 37 thuộc địa phận thị trấn Nam Sách, xe con va chạm với ô tô đầu kéo biển số 29K-018.86 kéo theo sơ mi rơ mooc mang biển số 29RM-008.24 do anh P.Q.H (SN 1978, ở xã An Lâm, huyện Nam Sách) cầm lái. Thời điểm này, xe đầu kéo đang lùi từ vườn cây thuộc xã An Lâm ra Quốc lộ 37.

Vụ tai nạn khiến ô tô con bốc cháy, hư hỏng nặng, 5 người đi trên xe bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Sáng nay, tại Km91+600 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô khiến một xe bốc cháy.

Theo đó, khoảng 9h, hai ô tô đang chạy trên cao tốc, khi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) thì xảy ra va chạm. Cú va chạm khiến một xe bốc cháy ngùn ngụt, ô tô còn lại chỉ bị xước nhẹ phần sau xe. Rất may không ai bị thương tích trong vụ tai nạn.