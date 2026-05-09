Ô tô chở dầu mất phanh tông vào lan can cầu, tài xế văng xuống suối tử vong

Tuấn Minh
|

Chiếc ô tô chở dầu khi di chuyển tới đoạn đường đèo dốc đã mất phanh tông vào lan can cầu trên Quốc lộ 217, tài xế văng khỏi xe, rơi xuống suối tử vong

Chiều 9-5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên tuyến Quốc lộ 217 đoạn qua xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ô tô mất phanh khiến một tài xế tử vong.

Ô tô chở dầu mất phanh tông vào lan can cầu, tài xế văng xuống suối tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ ô tô chở dầu mất phanh khiến tài xế rơi xuống suối tử vong sau đó

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra khoảng 14 giờ ngày 9-5, tại cầu Bá thuộc Km125+570 Quốc lộ 217 (địa phận bản Bá, xã Trung Hạ)

Thời điểm trên, lái xe Nguyễn Xuân A. (SN 1969; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô chở téc dầu mang BKS 36H-063.xx lưu thông theo hướng từ xã Thiết Ống ngược lên xã Quan Sơn.

Đến khu vực cầu Bá, ô tô bất ngờ bị mất phanh tại đoạn đường đèo dốc cao, kéo dài (đã được cắm biển cảnh báo thường xảy ra tai nạn giao thông). Sau đó, phương tiện lao vào lan can cầu khiến téc dầu bị vỡ, dầu tràn ra mặt đường.

Ô tô chở dầu mất phanh tông vào lan can cầu, tài xế văng xuống suối tử vong - Ảnh 2.

Ô tô chở dầu biến dạng sau tai nạn

Hậu quả, tài xế Nguyễn Xuân A. văng khỏi xe rơi xuống suối Bá. Dù được người dân và lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong khi được đưa tới trạm y tế.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân.

