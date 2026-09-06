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Ô tô chở 5 người lao xuống mương, vợ chồng tử vong

TIẾN THẮNG
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Chiếc ô tô chở 5 người lao xuống mương nước ven đường tại xã An Quang, TP Hải Phòng, khiến cặp vợ chồng tử vong, 3 người còn lại bị thương.

Trả lời Báo Điện tử VTC News tối 6/9, ông Nguyễn Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã An Quang xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn ô tô con lao xuống mương nước khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Theo vị lãnh đạo xã, khoảng 12h30 cùng ngày, chiếc Kia Morning đang đi trên tuyến đường liên thôn thì bất ngờ lao xuống mương nước chạy dọc tuyến đường.

Người dân phát hiện vụ việc nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa những người trong xe ra ngoài. Tuy nhiên, cặp vợ chồng ngồi phía trước xe không kịp thoát ra ngoài dẫn tới tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô lao xuống mương khiến vợ chồng tử vong. (Ảnh cắt từ video)

Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Đào Mạnh Lập (68 tuổi) và vợ là bà Ngô Thị Trong (67 tuổi), cùng trú tại xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng. Ba người đàn ông đi cùng ngồi ở hàng ghế phía sau bị thương, được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.

Cũng theo ông Thọ, nhóm người trên ô tô đang trên đường đi dự buổi liên hoan hội đồng ngũ thì xảy ra tai nạn. “Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết thuận lợi, không có mưa, tầm nhìn không bị hạn chế”, ông Thọ cho hay.

Sau khi làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khoảng 15h30 cùng ngày, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho thân nhân lo mai táng theo phong tục địa phương.

Tại khu vực xảy ra tai nạn, mương nước chạy dọc các tuyến đường liên thôn có độ sâu lớn, trong khi hai bên đường chưa được bố trí hệ thống rào chắn bảo vệ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã An Quang có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác xác minh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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